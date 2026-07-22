Kiko Rivera cancela su gira de verano por un «grave problema de salud»

Kiko Rivera ha preocupado a sus seguidores con un inesperado anuncio que cambia por completo sus planes profesionales para este verano. El DJ y productor musical ha comunicado a través de sus redes sociales que se ve obligado a cancelar toda la gira que tenía prevista debido a un «grave problema de salud», una decisión que, según él mismo reconoce, ha sido una de las más difíciles de su carrera.

A través de un comunicado oficial publicado en su perfil de Instagram, el hijo de Isabel Pantoja ha explicado que la prioridad ahora pasa por centrarse en su recuperación, aunque ha optado por no desvelar cuál es exactamente el problema médico que le obliga a tomar esta drástica determinación.

El comunicado de Kiko Rivera

«Quiero comunicaros que, debido a un grave problema de salud, me veo en la obligación de suspender toda la gira de verano prevista», comienza el escrito compartido hace apenas unos minutos. Un anuncio que ha sorprendido a sus seguidores, especialmente porque Kiko Rivera tenía por delante una intensa agenda de actuaciones durante los meses estivales, una de las épocas de mayor actividad para el artista.

En su mensaje, el DJ reconoce el duro golpe que supone tener que cancelar todos sus compromisos profesionales. «Es, sin duda, una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Sabéis la ilusión, el esfuerzo y el cariño que pongo en cada actuación, y cuánto disfruto compartiendo esos momentos con todos vosotros», explica.

Sin embargo, deja claro que en estos momentos no hay margen para otra opción. Según afirma, necesita dedicar toda su energía a superar este delicado momento personal. «En este momento necesito centrar toda mi energía en mi recuperación. Por respeto a mi situación y a mi entorno, por ahora no voy a dar más detalles. Os pido comprensión y, sobre todo, respeto hacia este momento tan delicado», añade.

Precisamente esa falta de información ha provocado una gran preocupación entre sus seguidores. Kiko Rivera no especifica si se trata de un problema repentino o de una dolencia que ya venía arrastrando, limitándose a pedir respeto y privacidad mientras afronta esta nueva etapa.

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El comunicado finaliza con un emotivo mensaje dirigido a todas las personas que le han acompañado durante su trayectoria profesional: «Quiero agradecer de corazón el cariño y el apoyo que siempre me habéis demostrado. Espero poder volver muy pronto, con más fuerza que nunca, y reencontrarme con todos vosotros encima de un escenario».

Por último, concluye con un sencillo pero significativo: «Gracias por estar siempre ahí». La noticia llega después de unos años especialmente complicados para Kiko Rivera en el terreno de la salud. El artista ha hablado públicamente en distintas ocasiones sobre los problemas físicos que ha sufrido y sobre los cambios que ha intentado introducir en su estilo de vida tras algunos episodios médicos que marcaron un antes y un después.

Ahora, sin ofrecer más explicaciones, vuelve a poner el foco en su estado de salud y paraliza completamente su actividad profesional. De momento, ni su entorno ni su equipo han ampliado la información ofrecida en el comunicado.

Mientras tanto, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo de seguidores y compañeros del mundo de la música, que le desean una pronta recuperación y esperan que pueda regresar a los escenarios cuanto antes. Por ahora, la única certeza es la anunciada por el propio Kiko Rivera: toda su gira de verano queda suspendida hasta nuevo aviso y su prioridad absoluta será recuperarse de este «grave problema de salud».