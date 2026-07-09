Si Cantora está mal, la casa de Isabel Pantoja en El Rocío aún más: cerraduras oxidadas, basura en el patio…

Las imágenes del interior de Cantora emitidas en televisión han vuelto a colocar a Isabel Pantoja en el centro de la actualidad. Humedades, grietas, maleza, una piscina completamente verde y estancias vacías han impactado a los espectadores, que por primera vez han podido comprobar el deterioro de la finca en la que la cantante vivió durante décadas. Sin embargo, el abandono de algunas de las propiedades de la tonadillera no es una novedad. Meses antes de que salieran a la luz estas imágenes, COOL ya mostró en exclusiva el estado en el que se encontraba otra de las viviendas más simbólicas de la artista: su casa de El Rocío.

A diferencia de Cantora, cuyo interior permanecía prácticamente desconocido, la vivienda de El Rocío ya dejaba entrever desde el exterior que llevaba mucho tiempo sin recibir mantenimiento. Las fotografías obtenidas por este medio evidenciaban una imagen muy alejada de la que durante años proyectó este inmueble, uno de los refugios favoritos de Isabel Pantoja durante las romerías y las celebraciones familiares. La artista adquirió la casa en 2001 por unos 93.000 euros y, durante mucho tiempo, fue escenario de encuentros con amigos y familiares, además de convertirse en uno de los símbolos de su profunda devoción rociera.

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La realidad, sin embargo, era muy distinta. En el patio se acumulaban montones de arena, abundaban los hierbajos y la propaganda se amontonaba en la entrada sin que nadie la retirara. Pero hubo un detalle que llamó especialmente la atención y que terminó convirtiéndose en la imagen más llamativa de aquella exclusiva: varias cabezas de gamba y vasos abandonados en el suelo del porche, como si algunos curiosos hubieran aprovechado el lugar para detenerse a comer junto a una de las casas más conocidas de El Rocío. Una estampa insólita que reflejaba hasta qué punto el inmueble llevaba tiempo completamente desatendido.

Otro de los elementos que más sorprendía era la gran puerta de acceso, presidida por las iniciales de Francisco Rivera «Paquirri». Permanecía cerrada con un enorme candado visiblemente castigado por el paso del tiempo, mientras la vegetación comenzaba a ganar terreno alrededor de la vivienda. La sensación era la de una propiedad completamente paralizada, muy lejos del bullicio y la actividad que durante años la caracterizaron.

Además del evidente abandono, la casa de El Rocío arrastra desde hace tiempo una complicada situación administrativa. El inmueble permanece embargado por Hacienda como consecuencia de la deuda millonaria que mantiene Isabel Pantoja con la Agencia Tributaria, una circunstancia que también ha condicionado el futuro de una de las propiedades más emblemáticas de su patrimonio inmobiliario.

La actualidad de Cantora ha provocado inevitablemente que aquella exclusiva de COOL cobre hoy una nueva dimensión. Si ahora las cámaras han mostrado por primera vez el interior de la finca gaditana, con habitaciones marcadas por las humedades, grietas, suciedad y años sin mantenimiento, meses antes ya existían señales evidentes de que el deterioro también afectaba a otras propiedades de la cantante. En El Rocío, el abandono podía apreciarse a simple vista incluso sin cruzar la puerta de entrada.