El demoledor estado de Cantora: así ha reaccionado Kiko Rivera al ser preguntado por las impactantes imágenes

La finca de Cantora, durante décadas uno de los símbolos más representativos de la familia Pantoja y del legado del torero Paquirri, vuelve a ocupar el centro de la actualidad del corazón. El estreno del programa vespertino de Mediaset De lunes a viernes ha mostrado por primera vez imágenes exclusivas del avanzado estado de abandono en el que se encuentra la emblemática propiedad, una situación que ha causado un gran impacto entre los espectadores y que ha provocado nuevas reacciones en torno al mediático clan. Las cámaras del espacio televisivo accedieron a la finca meses después de que Isabel Pantoja abandonara definitivamente el inmueble para instalarse en Gran Canaria. La cantante dejó atrás la que había sido su residencia habitual durante años, en un contexto marcado por sus problemas económicos y las deudas que terminaron afectando al futuro de la propiedad. El resultado es una imagen muy alejada del esplendor que durante décadas caracterizó a Cantora.

Las imágenes emitidas reflejan un evidente deterioro tanto en el exterior como en el interior del cortijo. En los jardines predominan las malas hierbas, la vegetación ha crecido sin control y la histórica plaza de toros aparece completamente descuidada. La piscina, otro de los espacios más conocidos de la finca, presenta un agua estancada de color verdoso, cubierta por algas y sin ningún tipo de mantenimiento, una estampa que evidencia el abandono prolongado del recinto.

En el interior de la vivienda la situación resulta igualmente llamativa. Las paredes muestran importantes grietas, humedades y desconchones, mientras que distintas estancias aparecen completamente vacías tras la marcha de Isabel Pantoja. La suciedad acumulada y la presencia de insectos muertos en algunas dependencias refuerzan la sensación de deterioro de una propiedad que durante muchos años fue uno de los lugares más emblemáticos de la prensa del corazón española.

La emisión de estas imágenes ha reavivado el interés por la situación actual de Cantora y por el futuro de un patrimonio que siempre estuvo muy ligado a la historia familiar. La finca fue durante décadas el refugio de Isabel Pantoja y el escenario de numerosos momentos personales y familiares, convirtiéndose además en uno de los lugares más reconocibles para los seguidores de la artista.

Uno de los focos de atención se ha centrado en Kiko Rivera. El DJ y productor musical, que conoce perfectamente el estado de la finca, ha optado por no pronunciarse públicamente sobre las imágenes difundidas. Según las informaciones conocidas, el pasado 17 de abril accedió a Cantora para retirar diferentes objetos por indicación de su madre, entre ellos varios coches de caballos, cabezas de toro y diversa documentación, una actuación que se produjo después de romper las cerraduras de acceso a la propiedad. Días después de regresar de Gran Canaria, donde pasó unos días junto a Isabel Pantoja, su pareja Lola García y sus hijos, Kiko Rivera retomó su rutina habitual en Sevilla. Fue entonces cuando varios medios de comunicación intentaron conocer su opinión sobre el estado de abandono de Cantora. Sin embargo, el artista evitó responder a las preguntas de los periodistas y mantuvo una actitud completamente reservada.

Su reacción llamó especialmente la atención porque, lejos de mostrar preocupación o intentar explicar la situación de la finca, prefirió guardar silencio mientras continuaba su camino con una sonrisa. Esa actitud ha sido interpretada por algunos como una muestra de indiferencia ante el deterioro del que fuera uno de los bienes más importantes de la familia Pantoja, aunque el propio Kiko Rivera no ha realizado ninguna declaración que permita conocer cuál es realmente su postura.

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El deterioro de la finca supone un nuevo capítulo en la complicada historia reciente del clan Pantoja. Durante años, Cantora fue mucho más que una vivienda familiar: representaba el legado de Paquirri y el centro de reunión de una de las familias más conocidas del panorama social español. Ahora, el estado de conservación de la propiedad simboliza el difícil momento que atraviesa ese patrimonio tras los problemas económicos acumulados durante los últimos años.

La difusión de estas imágenes ha generado un intenso debate entre seguidores y espectadores, que han mostrado sorpresa al comprobar el avanzado deterioro de Cantora, una finca que durante décadas fue considerada uno de los lugares más emblemáticos de la crónica social en España. Mientras tanto, Isabel Pantoja, Kiko Rivera y el resto de los miembros de la familia han preferido mantener el silencio y no ofrecer explicaciones públicas sobre el futuro de la propiedad, cuyo estado continúa siendo uno de los temas más comentados de la actualidad del corazón.