Kiko Rivera mueve ficha contra Irene Rosales tras la campaña del ‘mal Kiko’: «La tiene bloqueada”

La guerra de Kiko Rivera e Irene Rosales no cesa. La pareja dio por finalizado su matrimonio en agosto de 2025 y, aunque al principio aseguró que mantendrían una excelente relación por el bienestar de sus hijas, la realidad ha sido muy distinta. Durante estos meses han protagonizado varios cruces de reproches públicos, aunque sin duda, el más sonado ha llegado a raíz de la campaña publicitaria de frutos secos protagonizada por la sevillana bajo el lema «Un mix con un mal kiko, es un mal mix». Un mensaje que no habría sentado nada bien al DJ.

Quienes se han posicionado del lado del hijo de Isabel Pantoja consideran que Irene Rosales debería haberle advertido de esta colaboración publicitaria. Sin embargo, Luis Pliego ha revelado que, aunque hubiera querido hacerlo, no habría podido. ¿El motivo? El último movimiento que ha realizado Kiko Rivera y que le impide mantener cualquier tipo de contacto con la madre de sus hijas. «Kiko tiene bloqueada a Irene Rosales. Y la bloqueó antes de la campaña. Solo hablan a través de abogados. Está bloqueada en las redes sociales y en el WhatsApp», explicaba desde el plató de El tiempo justo.

«Es una falta de responsabilidad por si pasa algo», criticaba duramente Leticia Requejo. «Aquí pierden la cordialidad de cara a los menores», añadía Rossi. Por su parte, Marta López definía la situación como «bastante triste» después de haber estado juntos durante casi una década.

Sin duda, este movimiento deja más que claro que la relación entre Irene y Kiko está más que rota. Incluso aun teniendo que tener un mínimo contacto hasta que sus dos hijas sean mayores de edad. Una situación que ya podía presagiarse cuando el DJ estalló contra Rosales por la campaña publicitaria mencionada. «Si esta es la forma que has elegido para seguir llamando la atención, adelante. Yo, mientras tanto, estoy en Mallorca trabajando para que a mis hijas no les falte absolutamente de nada. […] Mira a tu alrededor. Mira dónde estás hoy y recuerda de dónde venías. Hay un antes y un después que todo el mundo conoce perfectamente, solo hay que mirarte. Eso también es por comerte un kiko», sentenciaba.

Por su parte, lejos de optar por el silencio, Irene no dudó en responder a su ex marido de una manera clara y tajante, dejando más que claro que no se arrepentía de haber protagonizado la campaña publicitaria. «Me he limitado a hacer una campaña, ¿no te gusta? Lo siento. […] Estoy muy orgullosa del trabajo que he hecho. Y tampoco estoy tirando por los suelos a nadie. […] No me afecta lo que él pueda decir y comentar de mí», sentenciaba.