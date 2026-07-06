‘De lunes a viernes’ logra lo que ‘La familia de la tele’ no consiguió: ritmo y una exclusiva sobre Cantora

Este 6 de julio, Telecinco ha estrenado De lunes a viernes, su nuevo formato para las tardes que ha debutado como una gran apuesta de la cadena. Al programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona aún le quedan por minar algunos aspectos, pero ha comenzado con buen pie. El magazín tiene buen ritmo, ha recuperado el humor (no agresivo) de la cadena y ha ofrecido exclusivas potentes. De lunes a viernes ha logrado lo que La familia de la tele no pudo hacer en TVE: un show amable, pero sin ser aburrido.

Ver a Karmele Marchante, Lydia Lozano, Terelu Campos, Juan Antonio León o a Rosa Benito en un mismo plató (sobre todo en Telecinco) recuerda, irremediablemente, al desaparecido Sálvame. Es cierto que el estreno de De lunes a viernes ha podido recordar al espacio que presentó Jorge Javier Vázquez durante más de una década. Pero los tiempos han cambiado.

El estreno más seguro de Telecinco

Los creadores de Sálvame quisieron replicar la fórmula en TVE pero aligerando el contenido y haciéndolo para todos los públicos con La familia de la tele, uno de los mayores fracasos de la cadena pública de los últimos años.

Aquello en lo que erró La familia de la tele lo ha solventado De lunes a viernes. El nuevo espacio de Telecinco no niega de dónde viene (de ahí muchos de sus colaboradores), pero sin caer en la agresividad y manteniendo el ritmo. De momento, es el estreno más compacto y seguro de la primera cadena Mediaset España en mucho tiempo.

El principal problema de De lunes a viernes nada tiene que ver con la efectividad del programa, sino con el contenido. La prensa rosa en España lleva mucho sin renovarse, de ahí que se siga hablando de los Pantoja o de los Carrasco. Este es un hándicap que tendremos que esperar a que mejore (antaño, Telecinco era una fábrica constante de crear tramas del corazón y ahora se ha estancado).

El frescor de nuevos colaboradores

También habría que destacar que el programa ha sabido mezclar rostros clásicos que sirvan de ancla nostálgica para el espectador y nuevas caras que conecten con otra generación de espectadores. De ahí que las figuras de Sebastián Gallego o Maica Benedicto, por ejemplo, hayan sido reflectantes.

¡Hasta aquí nuestro primer programa! Nos despedimos con el estreno de Maica como reportera en el Orgullo, junto a Alba Paul. 🌈 Gracias por acompañarnos, ¡mañana volvemos con más! ☀️⛱️ ☀️ #DeLunesAViernes

🔵 A las 18:15 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta. pic.twitter.com/VUXOAjDQL9 — ¡De Viernes! (@deviernestv) July 6, 2026

Aunque ha sido criticada en redes sociales, Maica (última ganadora de Supervivientes) ha aportado una nueva visión del contenido que trata el programa,. Sí, no sabe quién es Ortega Cano o que Rosa Benito y Rocío Jurado eran cuñadas, pero eso, más que un problema, es un chiste y una perspectiva distinta. Ella es la que representa al inexperto en estos lares, la que se sorprende ante cosas que los demás dan por sentado.

La exclusiva sobre Cantora

Los principales temas que se han tratado en De lunes a viernes han sido el documental sobre Rocío Jurado que estrenó hace dos semanas en Movistar + y las primeras imágenes del interior de Cantora como antesala del especial El precio de Cantora, que se emitirá el miércoles en prime time. Eso sí, ver a Maica Benedicto especulando sobre lo que puede haber dentro de la piscina que fue de Isabel Pantoja fue un gran momento televisivo.