Beatriz Archidona, presentadora de ‘De Lunes a Viernes’: «No me molesta que nos comparen con ‘Sálvame’»

Beatriz Archidona llega a las tardes de Telecinco con De Lunes a Viernes, el nuevo programa que presentará con Santi Acosta -su compañero también en ¡De Viernes!- y para el que se han fichado a 16 colaboradores de diferentes perfiles. La franja que ambos ocuparán a partir de este lunes a las 18:15 horas hace que sean inevitables las comparaciones con el extinto Sálvame, aunque Beatriz Archidona asegura que «no le molesta, al contrario».

«A mí las comparaciones no me molestan. Sálvame ha estado muchísimos años en esta cadena y, al final, es un programa del corazón», explica Beatriz Archidona en una entrevista con OKDIARIO. La presentadora ha recordado otros espacios exitosos del pasado de los que beben otros de la actualidad, entre ellos, por qué no, De Lunes a Viernes: «Ha habido tantos formatos que han durado mucho, que han funcionado mucho, como Salsa Rosa, A tu lado, Tómbola, Sálvame… Por eso a mí no me molestan las comparaciones, todo lo contrario».

Beatriz Archidona ha trabajado en todo tipo de formatos, y ahora lo hará en uno del corazón, pero en este caso diario, una periodicidad que a veces implica entrar en una dinámica en la que no siempre se puede mantener el papel incorruptible de presentadora. De hecho, ya le ha pasado en ¡De Viernes! en alguna ocasión, como con la visita de Eugenia Osborne, cuando Archidona rompió a llorar al escuchar a la hija de Bertín Osborne recordando a su madre fallecida, un relato con el que se sintió identificada.

«No me da miedo meterme en la dinámica porque también me recuerdo en alguna cobertura durísima en la calle, cuando era reportera. No podemos estar todo el día con el corsé puesto y tenemos sentimientos. Creo que la persona que está en casa empatiza contigo también. No siempre estamos acertados, eso es obvio, pero intentamos mostrarnos lo más naturales posibles, porque son muchas horas en directo», reflexiona la presentadora de De Lunes a Viernes.

Una de las virtudes de Beatriz Archidona es su capacidad para manejarse en cualquier contexto manteniendo su cara amable. «Se puede hablar de absolutamente todo con tranquilidad y con educación. Además, el corazón, la crónica social, es la vida misma. Amores, desamores, embarazos, bodas, enfados, alguna disputa…», declara.

La presentadora ha ido de menos a más en Mediaset, donde ha dado pasos ascendentes, sin prisa, pero sin pausa. Todos ellos le han servido para desempeñar el trabajo que hace hoy. «Empecé de redactora haciendo vídeos, luego reportera, después las mañanas… Pasan tantas cosas en una redacción o cuando estás en la calle de reportera que ayuda mucho a la hora de estar en plató, para entender cómo está la gente, lo que ves. Para no perdernos los detalles». Ahora le toca estar atenta a los que se den en De Lunes a Viernes.