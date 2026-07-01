Rosa Benito: «Nos machacan en redes, la gente tiene tanta envidia que no te consiente ser feliz»

Rosa Benito es una de los 16 colaboradores de De Lunes a Viernes que representan un amplio abanico de personalidades. El programa, que se estrena el próximo lunes a las 18:15 en Telecinco, combinará información y entretenimiento con un tono desenfadado y gamberro. Una fórmula que no es nueva para Rosa Benito, uno de los rostros más veteranos de la plantilla de colaboradores de Mediaset, con una trayectoria que le ha permitido pasar por todo tipo de formatos y, con ello, ganar también el reality estrella de la cadena: Supervivientes. De hecho, la edición en la que Rosa Benito se proclamó ganadora es una de las más recordadas del programa.

«Yo no he cambiado, pero sí que es verdad que los años te dan más seguridad, te calman un poco más y te enseñan. Es la vida», explica Rosa Benito en una entrevista con OKDIARIO, junto a sus compañeros Antonio Rossi y Claudia Chacón. En ese sentido, por ejemplo, señala la diferencia con Claudia, que con 25 años «se quiere comer el mundo».

Rosa Benito es también protagonista de muchos de los vídeos que recirculan de manera constante por redes sociales, momentos icónicos de la televisión con los que la colaboradora ha entretenido a muchos espectadores. «A mí la gente me quiere, yo lo presiento. Habrá gente que te odie, pero, como decía mi madre, a Jesucristo lo vendieron», dice extendiendo los brazos, en cruz, sacando ese lado folclórico que le emana.

«Pero sí, me siento muy querida. Me enorgullece mucho, porque hay mujeres que se ven muy reflejadas en mí, y creo que soy un altavoz para ellas», añade. Además, Rosa Benito no tiene problemas en pronunciar en voz alta cómo se ve a sí misma, pero con ese tono tan suyo: «Soy una mujer que, para la edad que tengo, estoy muy bien. Cumplí 70 años en febrero».

La colaboradora representa a un perfil de mujer que se ve «reflejada» en ella «desde sus casas». «Creo que también les doy mucha fuerza», sostiene. Aunque esto no es incompatible con tener también público joven, porque sí, lo tiene. Incluso «gente que seguía Supervivientes siendo unas niñas y que hoy son mujeres».

Esas mujeres a las que se refiere le siguen escribiendo por redes sociales, donde no todo es bueno y el odio también abunda. «Es gente cobarde, que se pone detrás de un perfil falso y se cree con derecho a insultarte y no dejarte ser libre y hacer lo que te dé la gana», comenta. Sin embargo, «lo peor» de todo ello, añade, es que entre esos haters abundan las mujeres [contra mujeres]: «Las mujeres no nos protegemos a nosotras mismas. Se nos machaca. Hay tanta envidia en la gente… que no quieren que seas feliz».

Claudia Chacón: «La gente te critica en redes y, cuando te ve en la calle, no te dice nada»

Ese chaparrón de las redes lo conoce también Claudia Chacón, duramente juzgada por su paso por La Isla de las Tentaciones, aunque pudo resarcirse siendo la concursante más salvada por el público en Supervivientes.

«Con las críticas lo he pasado bastante mal. Me han afectado mucho. Con Supervivientes creo que he crecido un poquito, y ahora ya noto que la gente me quiere más, y me emociono. Yo no me creía que me salvaran. Aún sigo flipando», cuenta la colaboradora de De Lunes a Viernes.

Sin embargo, sí que ha podido observar cómo toda esa gente que carga contra ella en redes «te ve por la calle y no te dice nada», a pesar de que ella sentía, leyendo las redes, que era «la más odiada de España». Ahora, su propósito es «aprender de los colaboradores» a los que «admira», porque «son profesionales». «El miedo me parece una limitación absurda», sentencia.