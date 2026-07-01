Antonio Rossi: «El mundo ‘woke’ está restando libertades y la gente tiene miedo a expresarse»

Trabajar en un programa que aborda contenidos del corazón no siempre ha tenido buena prensa, y los colaboradores de De Lunes a Viernes (Telecinco) lo saben bien, entre ellos Antonio Rossi. Pero el periodista, una de las voces más respetadas del mundillo, no sólo ha sentido esa mirada recelosa a lo largo de su carrera por este asunto, sino que también ha tenido que encajar las de quienes han cargado contra él por dar su opinión sobre asuntos políticos de manera completamente libre, como un ciudadano más.

Antonio Rossi ha sido, incluso, uno de los blancos de los tuits de Óscar Puente. Lo sorprendente es que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible cargó contra el periodista por algo personal, su boda con Hugo Fuertes. Para Puente, que Rossi celebrara un matrimonio homosexual cuando sus opiniones no bailan el agua al PSOE es incoherente, como si la ley sólo sirviera al ciudadano socialista.

Antonio Rossi ha hablado sobre esa imposición de lo políticamente correcto en una entrevista con OKDIARIO, junto a sus compañeras Rosa Benito y Claudia Chacón, antes del estreno de De Lunes a Viernes, que llega a Telecinco este lunes a las 18:15 horas.

«No me van a callar, no tengo miedo a nada. Al final, la libertad que tienen ellos para criticarte es la que yo tengo, pero con más educación, para opinar», declara con contundencia Rossi. El periodista recuerda que él es, además de un periodista con altavoz en televisión, «un ciudadano más», y como tal, no sólo «informa», también «opina».

A su juicio, esa rabia desatada responde al postureo. «Creo que el mundo woke, el de lo políticamente correcto, está restando libertades», sostiene. Por esa razón y para «huir de esa crítica incisiva y masiva de la cancelación, la gente tiene miedo a expresarse», añade. «Eso es lo que no se puede perder, la verdad de cada uno. Hacer, deshacer y opinar como quieras, sin que te afecte», subraya Antonio Rossi.

Respecto a la reputación de la prensa del corazón, está más que acostumbrado también, pero señala que «la fórmula periodística es la misma» que la utilizada para «hablar del presidente del Gobierno». La diferencia es que, en este caso, la tele «combina entretenimiento», y para eso recurre a diferentes personalidades: «Yo no hago lo que hace Rosa Benito. Somos perfiles diferentes y eso es también la magia de la tele. Hay contenidos diferentes, pero todos somos profesionales [de la televisión]».

Pero la información no se deja de lado. De hecho, De Lunes a Viernes se estrena con los primeros avances de la entrada en exclusiva en Cantora, que se emitirá íntegramente el miércoles en prime time. Por primera vez, el público podrá ver cómo es por dentro y en qué estado se encuentra la finca en la que se han producido muchos de los episodios de la vida de Isabel Pantoja que han quedado expuestos a lo largo del tiempo en los platós y revistas e, incluso, en los informativos.

«Es un contenido muy potente. Único, nuevo y creo que, informativamente, es el contenido estrella de esta temporada. A nivel periodístico, es algo que cualquiera de nosotros hubiera querido tener», explica.