‘De Lunes a Viernes’ aterriza en Telecinco: «Los tiempos en los que se maltrataba han quedado atrás»

«Qué bien hablas, Terelu», exclama Rosa Benito, como una espontánea en la presentación de De Lunes a Viernes, tras escuchar a Terelu Campos decir que en televisión «está todo inventado, pero no la forma de hacerlo». El programa aterriza en las tardes de Telecinco el próximo lunes a las 18:15 horas, presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, para demostrar que «se puede hacer el chisme divertido», en palabras de Ylenia Padilla: «Hay tiempos que han quedado atrás, en los que se maltrataba mucho al que tenías al lado».

De Lunes a Viernes cuenta con una plantilla de 16 colaboradores que representan perfiles muy diferentes, «con caras nuevas, caras que vuelven y caras de siempre», pero con un único objetivo, el de entretener. Entretener e informar con contenido propio y con otros que evolucionarán a partir de De Viernes. De hecho, el espacio se estrena con las primeras pinceladas de la entrada a Cantora, que se emitirá íntegramente el miércoles en prime time. Por primera vez, el público podrá ver cómo es Cantora por dentro y en qué estado se encuentra la finca en la que se han producido muchos de los episodios de la vida de Isabel Pantoja que han quedado expuestos a lo largo del tiempo en la prensa del corazón.

Los 16 colaboradores, que irán rotando y a los que puede que se incorpore algún nuevo nombre, comentarán la información, pero también jugarán con sus personalidades y aceptarán diferentes retos. Perfiles tan variados que, inevitablemente, chocarán en algo. Ya lo han hecho. A Karmele Marchante le ha chirriado que se hable de las diferentes «generaciones» que representan los colaboradores. «Digamos transgeneracionalismos, lo demás es edadismo», ha dicho con cierta parsimonia.

Lo de Lydia Lozano es otro cantar. «Por primera vez ficho por un programa que no tengo ni idea de qué va», asegura, aunque al menos se reencuentra con antiguos compañeros a los que sabe «manejar», añade. Habrá, cómo no, espacio para que «Lydia se pueda expresar y bailar» -bromea Santi Acosta sobre la incontinencia verbal de la colaboradora y sus chumineros- en un plató completamente nuevo, con tres sets y un backstage activo, donde se hará televisión en directo, sin más líneas rojas que «el respeto y el buen gusto», indica Jaime Guerra, director de Producción de Contenidos de Mediaset España.

Así, también puede haber informaciones que afecten a los colaboradores directamente, en el programa producido en colaboración con Mandarina, en el que primará un ambiente desenfadado y gamberro.

Colaboradores de ‘De Lunes a Viernes’