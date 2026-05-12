Telecinco recupera su esencia con la revolución de su parrilla para el verano: un ‘¡De Viernes!’ diario y otro ‘MYHYV’

Telecinco ha presentado su programación para este verano, con la que se ha propuesto recuperar su esencia con formatos conocidos, pero con un aire nuevo, que estarán conducidos por presentadores convertidos en rostros de confianza para la principal cadena de Mediaset. Entre ellos destaca un ¡De Viernes! diario, con Santi Acosta y Beatriz Archidona, y un dating show con Carlos Lozano al estilo de Mujeres y Hombres y Viceversa (MYHYV).

Los nuevos proyectos de Telecinco se han dado a conocer este martes tras otros dos anuncios en relación a su parrilla, en este caso la que está actualmente en emisión: el reajuste de sus contenidos de entretenimiento en horario de máxima audiencia y la renovación del contrato de Ana Rosa Quintana.

El movimiento de este reajuste en horario de máxima audiencia afecta a La Isla de las Tentaciones y el espacio que ha ocupado en el access prime time. El reality de Sandra Barneda de lunes a miércoles ha precedido a otros como Supervivientes: Tierra de nadie o First Dates Gourmet, y ahora pasa directamente al prime time los mismos días de la semana. Deja de competir así con El Hormiguero (Antena 3) y La Revuelta (TVE), un papel que asumirá ahora Carlos Sobera con First Dates. El dating show ya ha demostrado su buen funcionamiento en el access de Telecinco, franja con la que se hace de manera definitiva. Los jueves seguirán siendo del inamovible Supervivientes.

Además, otra de las noticias de peso que afectan a la programación de Telecinco es la del acuerdo entre Mediaset España y Ana Rosa Quintana para la renovación del contrato de larga duración que vincula a la periodista con el grupo desde hace más de 20 años, con el que se sigue blindando así la presencia en su parrilla de un referente de la televisión en España.

Pero, sin duda alguna, la revolución de la parrilla en Telecinco este verano vendrá marcada por dos grandes apuestas con las que rescatará su esencia -siempre con una apuesta por la televisión en directo-, pero con un aire nuevo: un espacio diario para Santi Acosta y Beatriz Archidona y un dating show para Carlos Lozano.

La llegada de los presentadores de ¡De Viernes! a la franja de la tarde con un nuevo magazine supone la desaparición en verano de El Diario de Jorge, una sustitución con la que se dará descanso a Jorge Javier Vázquez. El ¡De Viernes! diario se llamará De Lunes a Viernes.

En cuanto al programa de Carlos Lozano, seguirá la estela del mítico Mujeres y Hombres y Viceversa. No sólo lo hará por el formato, al que el presentador ya está acostumbrado, un dating show, sino que también lo hará por el horario: se emitirá en la sobremesa, justo después de los informativos, y estará a cargo de la misma productora, Bulldog TV. Esto no supone la desaparición de El tiempo justo, que continuará en pantalla, pero con un espacio más reducido.

Estos cambios no son proyectos a corto plazo para solventar el verano: la idea es poder continuar con esta estrategia de cara al nuevo curso, en otoño. Todo depende de «si hay una respuesta positiva» por parte de la audiencia, según las declaraciones de Alberto Carullo, director de Contenidos de Mediaset. Entrarán en antena a partir de la segunda semana de junio.

En cuanto a la situación en la que queda Jorge Javier Vázquez, «seguirá en septiembre», aunque la cadena «ya verá cómo encajar todas las piezas». «La idea es que vuelva», porque la cadena busca «una tarde variada» que incluya «muchas caras», ha subrayado Jaime Guerra, dirección de Producción.