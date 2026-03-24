Carlos Sobera ha marcado territorio en la disputa por la audiencia del access prime time, harto de que siempre se hable de la rivalidad entre El Hormiguero y La Revuelta, a pesar de la buena evolución que ha experimentado First Dates. Telecinco emitirá este miércoles una entrega especial del dating show para celebrar sus 10 años en antena.

First Dates, que se emitió en Cuatro hasta hace dos meses -tras experimentar con el cambio de cadena en verano-, supuso una pequeña victoria para Mediaset, que salió ganando al mover el programa a Telecinco. El dating show no disparó sus datos de audiencia, pero sí que logró afianzarse en la franja con un público fiel. Además, es habitual que sea lo más visto del día en la cadena.

El presentador de Mediaset ha hecho balance de esta década al frente del formato, que se ha «hecho grande gracias a la gente que participa y todavía tiene la capacidad de sorprenderte». «Sabes que te vas a divertir con ellos, que te lo vas a pasar muy bien», ha subrayado.

En cuanto al lugar que ocupa en Mediaset, Sobera ha apuntado que el grupo de comunicación es consciente de que First Dates es un programa con el que él «se identifica», ha declarado en una entrevista con VerTele. «Aquí estoy muy a gusto. Es un programa que refleja mucho mis valores, en el que no me siento nada forzado y en el que no soy un personaje, sino yo mismo constantemente. Y la cadena esto lo sabe», ha detallado.

En otro orden de cosas, Carlos Sobera ha abordado la rivalidad en la franja en la que compite First Dates, y ha señalado que el cambio de cadena «en términos de audiencia ha funcionado muy bien», aunque ha querido destacar la desventaja con la que juega el dating show para reseñar un mérito mayor por mantener el nivel de audiencia: «Teniendo en cuenta que El Hormiguero va sin publicidad, que Broncano también y que nosotros llevamos tres cortes… Esto algún día habría que ponerlo en valor, ¿verdad?».

Por ello, ha insistido, si La Revuelta y First Dates tuvieran «la misma carga publicitaria» cuando el espacio de TVE marca un 10,1% de share y el de Telecinco un 9,2%, el programa de David Broncano «estaría por debajo». Es un motivo más para «estar muy contentos», ha explicado.

Además de la cuota de pantalla, Sobera ha mencionado las cifras de espectadores que siguen First Dates, que han subido a los «1,1 o 1,2 millones» y han dado «más notoriedad» al dating show: «Ha llegado a más público, más a la calle, y ha habido gente que lo ha descubierto gracias a su presencia en Telecinco».

Y, así como ha hecho con Broncano, Carlos Sobera no ha olvidado referirse a Pablo Motos, con retintín. «El gran programa, la estrella de la televisión, que es El Hormiguero. Más protegido no puede estar por parte de Atresmedia, ¿no?», ha declarado, y entre risas ha añadido: «No sé a quién tiene miedo».

Así, ha especificado que en el programa de Antena 3 «hay un corte publicitario que dura cinco anuncios» -justo cuando arranca- «y ya se hace el programa enterito Pablo» sin más interrupciones.