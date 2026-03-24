Audiencias de ayer: ‘La Revuelta’ se pega un golpe de realidad contra ‘El Hormiguero’

El Hormiguero y La Revuelta han comenzado la semana de forma muy diferente a como la terminaron el pasado jueves. La visita de Pedro Almodóvar a David Broncano hizo que el programa de La 1 volviese a liderar después de meses sin vencer a su rival (hay que irse hasta el mes de noviembre, cuando Rosalía acudió como entrevistada). Después del fin de semana, las audiencias han vuelto a la normalidad en el espacio de la pública y vuelve a perder en su enfrentamiento con las hormigas más famosas de la televisión. Además, DecoMasters sigue siendo un problema enorme para las noches de TVE, que se ha tenido que enfrentar con el especial de Casados a primera vista, que cierra su espectacular primera temporada en Telecinco (se emitió en Antena 3 hace años) y se ha ganado el título de revelación de la temporada, algo que ya consiguió en 2020 otro programa de parejas que todos conocemos como es La isla de las tentaciones.

No hay manera. David Broncano sigue sin poder recuperar el liderato de las noches, algo que ocurre desde que comenzó el año 2025, cuando empezó a ceder terreno ante El Hormiguero. Con un 11 % y 1.319.000 espectadores, confirma que la presencia de Belén Esteban en un programa ya no es un reclamo (algo que también está pasando con Top Chef), dejándose dos puntos y medio de share respecto al jueves, cuando lideró con Almodóvar. En cambio, El Hormiguero recupera el trono con el anuncio de Omar Montes de abandonar la música, una noticia que nadie esperaba. Motos y sus hormigas firman un 14 % de cuota y 1.717.000 espectadores, recuperando lo perdido el jueves pasado.

La tercera posición del access prime time es para First Dates (9.3 % y 1.138.000), que volvía a hacer una gran pareja con Casados a primera vista en Telecinco. Sobera sigue sin asaltar el segundo puesto de forma regular, pero sigue dando estabilidad en una franja que para Mediaset se había convertido en un problema desde hace años.

El tercer y cuarto puesto de la franja se lo reparten así entre laSexta, Cuatro y La 2: El Intermedio (7.5 % y 937.000), Horizonte (7.4 % y 904.000) y Cifras y letras (6.2 % y 799.000).

‘Casados a primera vista’ triunfa en audiencias con su especial

El programa de bodas a ciegas ya dio muy buenos datos durante cuatro temporadas a Antena 3, que lo estrenó en el año 2015, pero en Telecinco se ha convertido en una de las grandes alegrías para la cadena de Fuencarral, que sigue pasando por un momento complicado en audiencias. En su reencuentro de parejas tres meses después (al estilo de La isla de las tentaciones), se despide a lo grande con un 15.2 % de cuota, aunque no llega al millón de espectadores y se queda con 877.000. Pero esto no es culpa del programa; la razón es que comienza más allá de las 23 h, momento en el que muchos tienen que irse a dormir.

En tierra lejana, la nueva serie turca de Antena 3, sigue siendo la única que aguanta el tirón de Casados a primera vista y promete volver a poner en apuros al programa que ocupe esa franja en Telecinco. El capítulo del lunes firma un 12.6 % y 855.000 televidentes.

Pero, mucho peor, le ha ido a la semifinal de DecoMasters, que no llama la atención. Pese a ser una mina de noticias gracias a sus famosos concursantes, el espacio de decoración reúne a 410.000 televidentes, lo que supone un pobre 8.1 % de cuota. La final de la próxima semana puede ser una de las más flojas de un talent de famosos que hayamos podido ver hasta la fecha.

LaSexta cierra su ciclo de Santiago Segura con la emisión de Torrente 5 (5.9 % y 425.000), aprovechando el boom de Torrente presidente en cines. A un punto de cuota exacto le sigue Fuera de cobertura, el programa de reportajes en profundidad de Alejandra Andrade, que se mantiene en datos casi idénticos a la semana pasada con un 4.9 % y 372.000 espectadores.