Audiencias TV: ¿qué datos hicieron ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ ayer, jueves 19 de marzo?

El Hormiguero y La Revuelta, el pasado jueves 9 de marzo, volvieron a librar su particular batalla en el access prime time, siendo la última de esta semana. La particularidad de esta noche es que La Revuelta de David Broncano había decidido jugar sus cartas, y hacerlo con una entrega que durase mucho más tiempo del habitual. Todo ello comenzando con un invitado sorprendente, como es el caso de Pedro Almodóvar. La expectación era máxima, hasta tal punto que, después de meses conformándose con la segunda posición, o incluso a veces tercera en su lucha con La isla de las tentaciones, La Revuelta ha ganado la batalla con un 13.5% y 1.595.000 espectadores. Muy de cerca le ha seguido El Hormiguero con un 12.9% y 1.594.000. El equipo de Pablo Motos contó con la visita de Megan Montaner y Rodolfo Sancho, que acudieron para presentar la nueva temporada de Entre tierras.

En cuanto al resto de opciones, la tercera posición de la noche en el access prime time ha estado bastante igualada, puesto que Supervivientes exprés anotó un 8.6% y 1.061.000, mientras que Horizonte: avance cosechó un 8.2% y 1.001.000. En cuanto a El Intermedio, se tuvo que conformar con un 7.1% y 871.000, mientras que Cifras y letras apenas hizo un 5.1% y 645.000.

‘La Revuelta’: 13.5% y 1.595.000

‘El Hormiguero’: 12.9% y 1.594.000

‘Supervivientes exprés’: 8.6% y 1.061.000

‘Horizonte: avance’: 8.2% y 1.001.000

‘El Intermedio’: 7.1% y 871.000

‘Cifras y letras’: 5.1% y 645.000

¿Qué audiencias hicieron ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ y ‘Supervivientes’ en estricta coincidencia? (De 21:55 a 23:07 h)

Es importante destacar que, aunque por la mínima, en el horario de estricta coincidencia, Broncano y su equipo también consiguieron llevarse la victoria. Mientras La Revuelta anotó un 13% y 1.601.000, El Hormiguero cosechó un 12.9% y 1.594.000. Muy lejos de ambas propuestas, se encuentra la emisión de la gala de Supervivientes en Telecinco, casi 4 puntos por debajo de Pablo Motos (8.8% y 1.083.000).

‘La Revuelta’: 13% y 1.601.000

‘El Hormiguero’: 12.9% y 1.594.000

‘Supervivientes’: 8.8% y 1.083.000

Audiencias del jueves 19 de marzo en ‘prime time’

En este caso, Telecinco consiguió hacerse con la victoria en esta franja el pasado jueves, con casi cuatro puntos de margen. La gala de Supervivientes 2026, presentada por Jorge Javier Vázquez, anotó un 15.9% y 959.000, mientras que La 1 de Televisión Española, con la jugada de alargar la entrega de La Revuelta con Pablo Carbonell, se convirtió en la segunda opción con un 11.4% y 825.000.

La tercera opción de la noche fue la emisión de un nuevo capítulo de Perdiendo el juicio en Antena 3 (10.5% y 879.000). El programa Horizonte, presentado por Iker Jiménez, cosechó un 8.3% y 623.000, mientras que El Taquillazo de laSexta, con la emisión de Matar o morir (peppermint), se conformó con un 5.3% y 388.000. La Nit de la Crema 2026, emitida en La 2 de Televisión Española, anotó un 2.5% y 292.000.

‘Supervivientes’: 15.9% y 959.000

‘La Revuelta’: 11.4% y 825.000

‘Perdiendo el juicio’: 10.5% y 879.000

‘El Taquillazo’: ‘Matar o morir (peppermint)’: 5.3% y 388.000

‘Nit de la Crema 2026’: 2.5% y 292.000

Un día más, tal y como estamos acostumbrados desde hace meses, Pasapalabra ha vuelto a hacerse con el minuto de oro del día. En este caso, fue registrado a las 21:02 horas (una hora menos en el archipiélago canario). En ese preciso instante, durante la emisión del Rosco, el concurso que presenta Roberto Leal de lunes a viernes en Antena 3, consiguió un 24.3% de cuota de pantalla y 2.716.790 espectadores.