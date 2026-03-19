Broncano sobre Almodóvar en ‘La Revuelta’ (TVE): «Si quiere, yo le como los huevos»

El director Pedro Almodóvar se ha sentado hoy jueves 19 de marzo en La Revuelta. Es la primera vez que el manchego concede una entrevista a David Broncano y lo ha hecho para presentar su última película, titulada Amarga Navidad y que se estrena mañana viernes 20 de marzo. Esta visita, además, ha coincidido con un cambio de última hora del programa de La 1 de TVE.

Cinco horas seguidas de ‘La Revuelta’

El pasado viernes 13 de marzo, TVE decidió eliminar Al margen de todo, el programa presentado por Dani Rovira que había arrancado tres semanas antes en el prime time de los jueves y que consiguió audiencias paupérrimas. Por ello, la cadena pública tuvo que improvisar y anunció que este jueves 19 de marzo habría un especial de La Revuelta que duraría cinco horas. En realidad han sido dos programas: el primero, inédito, ha comenzado a las 21:30 y ha terminado a la 1:00 horas, momento en el que ha emitido una reposición de una entrevista a la cantante Nathy Peluso que se grabó en diciembre del 2025.

Esta decisión de alargar, aunque solo sea un día, La Revuelta resulta curiosa si tenemos en cuenta que el programa presentado por David Broncano lleva semanas con datos de audiencia muy bajos. Ayer mismo, miércoles 18 de marzo, el espacio de La 1 de TVE logró un 10.1 % y 1.203.000 espectadores frente al 12.8 % y 1.539.000 espectadores de El Hormiguero en Antena 3.

Almodóvar entra en ‘La Revuelta’

Antes de entrar en el plató, Broncano presentó a su invitado de la siguiente manera: «Hoy, en La Revueltra, más que un director de cine es una leyenda. Si quiere, yo le como los huevos, si quiere. Es la estrella que más brilla».

«Tienes el mejor público imaginable», dijo el director manchego mientras le aplaudían en el teatro donde se graba La Revuelta. Después, el director manchego le entregó a Broncano el habitual regalo con el que suelen acudir los invitados del programa. En este caso le entregó un flan hecho por la hermana del cineasta («Es un clásico de mis rodajes», dijo Almodóvar).

👏 Pedro 👏Almodóvar 👏 Faltan manos para aplaudir y sobran las palabras. Casi se cae el teatro cuando ha entrado. #LaRevuelta pic.twitter.com/ucN6U1BOa2 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 19, 2026

Broncano le ha preguntado cómo ve la actualidad y el cineasta ha dicho que «estaba muy asustado» por lo que está ocurriendo en el mundo, pero que vive en «una casa muy grande con portero», por lo que cree que se siente algo más seguro. Ante cualquier amenaza, el presentador le ha regalado una bolsa protectora para móviles en caso de caos mundial. Luego, Almodóvar ha confesado tener tres asistentes personales que trabajan continuamente para él.

La edad de Almodóvar

Entre el público estaba Agustín Almodóvar, hermano de Pedro, y su hijo, y el director confesó que, durante años, quiso ocultar su edad y decir que era menor que su hermano, pero que, cuando cumplió 60, un periodista consiguió su acta de nacimiento y tuvo que confesar que era mayor.

«He follado en el campo»

Dentro del tipo de entrevistas que hace Broncano, Almodóvar confesó que había «follado en el campo», en concreto en las islas, y el presentador le recomendó hacarlo en la península. De hecho, el humorista dijo haberlo hecho en el campo de Zamora.

¿Cuánto dinero tiene Almodóvar?

Ante las preguntas clásicas de La Revuelta —cuánto dinero tienes o cuántas relaciones sexuales has tenido durante el último mes— Almodóvar respondió a la primera. No tengo ni idea. Tengo una gran casa de 400 metros cuadrados de Madrid. Tengo otra casa a las afueras de Madrid». El director confesó tener muchas obras de arte de autores como Dalí o Picasso.