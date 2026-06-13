AEMET: Cielos nublados y chubascos con tormenta en Castilla y León, temperaturas en ascenso

Cielos con nubes altas marcan la jornada del 13 de junio de 2026 en el conjunto de Castilla y León. A medida que avance la tarde, la nubosidad de evolución irá aumentando, especialmente en el noroeste, área donde son más probables los chubascos acompañados de tormenta. Las temperaturas mínimas ascenderán, especialmente en la meseta y las máximas también subirán en el norte, con cambios notables en el extremo oriental, mientras que en el sur se mantendrán estables. El viento, variable y en general flojo, soplará con intervalos moderados, alcanzando mayor intensidad en las áreas de tormenta.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 13 de junio

Cielo nublado y tormenta al caer la tarde en León

El cielo de León se despereza lentamente a primera hora, colocando un manto de nubes que augura un día variado. La mañana se presenta suave, con una temperatura mínima de 15 grados y ráfagas de viento ligero provenientes del sureste, perfectas para disfrutar del aire fresco. Sin embargo, a medida que el reloj avanza hacia la tarde, las nubes comenzarán a acumularse y la probabilidad de lluvia aumentará de manera significativa, trayendo consigo posibles chubascos.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará máximas de 33 grados, pero la sensación térmica podría sentirse más elevada debido a la humedad que, en su punto más alto, rozará el 40%. La atmósfera se tornará más cargada y pesada, anticipando una noche intensamente lluviosa. Con la puesta del sol a las 22:00, la jornada se cerrará bajo un océano de agua y sonidos de la naturaleza, recordándonos que las tormentas también forman parte de la belleza del tiempo en León.

Zamora: nubes y posibilidad de lluvia por la tarde

La mañana en Zamora se presenta entre nubes bajas y ráfagas de aire fresco que susurran inestabilidad, mientras el skyline se va delineando con sombras que anticipan un cambio. A medida que se avanza hacia la tarde, la probabilidad de lluvia sube al 30% y las temperaturas alcanzarán un máximo de 36°C, contrastando con la fresca mínima de 16°C que hemos tenido al amanecer.

A lo largo del día, el viento soplará del este a una velocidad moderada de 5 km/h, pero se puede esperar intensas rachas de hasta 34 km/h. La sensación térmica podría variar, oscilando entre los 17°C y los 34°C, así que es un buen momento para tener a mano un paraguas, sobre todo durante la tarde-noche, cuando la probabilidad de lluvias puede hacer su aparición.

En la ciudad de Salamanca, ambiente cálido y nubes amenazantes

El día amanece en Salamanca con una temperatura mínima de 19°C y un cielo que, aunque parte nublado por la mañana, se irá cubriendo de nubes a medida que avance el día. Con una probabilidad de lluvia del 75% durante la tarde-noche, es probable que los paraguas sean necesarios. La sensación térmica, sin embargo, alcanzará los 34°C, haciendo que la jornada se sienta calurosa a pesar de la inminente lluvia.

A lo largo del día, el viento soplará de manera suave del este a 5 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, lo cual puede hacer que el ambiente se sienta más fresco. La humedad, alcanzando un 45% por la tarde, no será demasiado pesada. Con 15 horas de luz, desde la salida del sol a las 06:50 hasta su puesta a las 21:55, se espera un día variable que mantendrá a los salmantinos en alerta por cambios en el tiempo.

Valladolid: cielo nublado y ambiente templado

El tiempo se presenta templado durante la jornada, con algunas nubes en el cielo que no impedirán que disfrutes de un día agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 35 grados, con un leve soplo de viento que podría aportar algo de frescura en las horas más cálidas. A lo largo de la tarde, hay una ligera probabilidad de lluvia, aunque no es algo que deba preocuparnos.

Es un momento ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. Con una atmósfera tranquila y una temperatura cómoda, el día invita a realizar actividades al aire libre y compartir buenos momentos.

Cielos parcialmente nublados y calor intensificado en Burgos

Esta mañana en Burgos se presentan cielos parcialmente nublados, con una temperatura fresca que ronda los 12 grados. El ambiente es tranquilo, ideal para disfrutar de un paseo matutino. A medida que avance el día, el tiempo experimentará ligeros cambios; aunque no se esperan lluvias hasta la tarde, la temperatura llegará hasta los 33 grados por la tarde. Es recomendable llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que el sol se dejará ver.

Palencia: cielo despejado y chubascos a la vista

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que dará paso a un día nublado. La mañana se presenta fresca, con temperaturas alrededor de los 18°C, pero a medida que avance la jornada, el mercurio podría alcanzar los 35°C. Sin embargo, hay que estar atentos, ya que se pronostican chubascos intermitentes a partir de la tarde, con una probabilidad de lluvia del 75%.

Con el aumento de la temperatura por la tarde, es recomendable tener un paraguas a mano y no olvidar la hidratación. La humedad relativa ascenderá hasta un 75%, lo que podría hacer que la sensación térmica se eleve hasta los 34°C. Las ráfagas de viento, aunque suaves, aportarán un ligero alivio durante las horas más calurosas.

Cielos despejados y ambiente fresco en Ávila

Esta mañana en Ávila, el tiempo se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 17 grados, lo que proporciona un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avancen las horas, la situación se mantendrá favorable con cielos igualmente claros y se espera que la temperatura máxima alcance los 16 grados por la tarde, todo bajo una suave brisa del sureste.

Con una humedad relativa moderada, será un día ideal para disfrutar al aire libre, así que no olvides llevar una chaqueta ligera para las primeras horas. Si estás planeando salir, aprovecha la luz del sol que permanecerá durante gran parte del día.

Segovia: cielo despejado y calor sofocante

Las primeras horas traen un cielo despejado que dará paso a una jornada luminosa, donde el mercurio escalará hasta alcanzar los 32 grados por la tarde. Con una suave brisa de hasta 15 km/h, el aire se sentirá agradable, aunque el calor empezará a notarse conforme avance el día.

No obstante, al llegar la tarde, es recomendable buscar sombra, ya que la sensación térmica alcanzará su punto máximo y la humedad podría hacer que el ambiente se sienta más caluroso de lo habitual. Por la noche, el cielo se mantendrá tranquilo y la temperatura descenderá a 19 grados, ofreciendo un respiro tras una jornada calurosa.

Cielo despejado y brisa suave en Soria

Este martes amanece en Soria con un cielo despejado que promete un día agradable. Con temperaturas que rondarán entre los 13 y 31 grados, la sensación térmica puede ser un par de grados más cálida, alcanzando los 32. La brisa suave del viento, que soplará del sur a unos 10 km/h, aportará frescura durante las horas diurnas.

A lo largo de la jornada, el cielo seguirá despejado y solo habrá ligeras variaciones en la humedad, que oscilará entre un 15% y un 65%. Con la salida del sol a las 06:44 y su puesta a las 21:45, Soria disfrutará de más de 15 horas de luz, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.