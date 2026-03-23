‘Torrente presidente’ destroza a Almodóvar: casi cinco millones de euros de diferencia en taquilla

Santiago Segura y su Torrente presidente siguen sin dar tregua al resto de películas de la cartelera española. Si hace siete días contábamos que había conseguido más de siete millones de euros de recaudación en su primer fin de semana en cines, el segundo también ha sido de los que hay que enmarcar. La comedia del policía más casposo de la historia sigue abusando (porque no se puede utilizar otra palabra) de la taquilla española en su segundo fin de semana. Torrente vuelve a liderar y apenas pierde dos millones de euros en taquilla respecto a la semana pasada. El estreno de Pedro Almodóvar con su Amarga Navidad se queda en números muy pobres si se compara contra la sexta entrega de la saga de Segura, pero hay que dejar claro que lo del director madrileño es algo completamente excepcional.

El fin de semana que acaba de terminar (del 20 al 22 de marzo) se cierra con un dato provisional de 8’8 millones de euros de recaudación total (5’4 son de Torrente), lo que se traduce en que es el segundo mejor fin de semana de un mes de marzo desde el año 2019. Estamos en un momento complicado para la taquilla, cuando los grandes estrenos de la Navidad ya han pasado, esperando a la Semana Santa y al verano, sus otros dos puntos fuertes. En cambio, Segura ha conseguido que mucha gente que hacía años que no pisaba un cine lo hiciese.

Según datos de Comscore (empresa que se dedica a la medición de las salas de cine), Torrente presidente ha conseguido en un segundo fin de semana 5’4 millones de euros de recaudación. Es cierto que pierde 1’8 millones de euros respecto a la semana pasada, pero los datos siguen siendo brutales, puesto que sigue destrozando al resto de las películas en taquilla. En datos totales, Torrente ha reunido en sus primeros 10 días a dos millones de espectadores y ya ha recaudado 16 millones de euros en taquilla, unos datos que seguirán creciendo todavía en las próximas semanas, especialmente con el empuje de las vacaciones de Semana Santa. Por ahora, ya ha superado en recaudación a Torrente, el brazo tonto de la ley y a Torrente 5: Operación Eurovegas, teniendo a tiro el poder llegar a los 18 millones de euros de taquilla total, aunque, de seguir a este ritmo, los 20 millones están al alcance. La más taquillera de la saga, por el momento, sigue siendo Torrente 2, con más de 22 millones de euros de recaudación.

Almodóvar y su ‘Amarga Navidad’ ni se acercan a Santiago Segura

Mucho más discreta ha sido la recaudación de la nueva película del Manchego, que sí ha tenido una fuerte campaña de publicidad y ha seguido la estrategia clásica de ofrecer detalles, tráiler y mostrar la película a la prensa. El dato estimado en estos tres primeros días es de 695.400 euros, que mejora los conseguidos por anteriores títulos del director en sus estrenos como Madres paralelas y La habitación de al lado.

Torrente abusa del resto de películas en los cines

Le pese a quien le pese, lo cierto es que el fenómeno sigue ahí y el próximo fin de semana, aunque con datos que bajarán, todo apunta a que seguirá liderando la taquilla sin problemas. Así queda el top 5 de películas más vistas de este fin de semana:

‘Torrente presidente’: 5’4 millones de euros

Hoppers: 1’1 millones de euros

Amarga Navidad: 695.000 euros

‘Your name’: 389.000 euros

‘Cumbres Borrascosas’: 220.000 euros

La segunda película más vista del fin de semana vuelve a ser Hoppers, que es la única que consigue superar el millón de euros (además de Torrente), pero es superada por 4,3 millones contra la comedia. Peor parada sale Amarga Navidad de la comparación, puesto que hay 4,7 millones de euros de diferencia contra la película de Santiago Segura.