El truco de Santiago Segura para evitar filtraciones de ‘Torrente presidente’: «Lo copié de MasterChef»

Hace una semana, Torrente Presidente se estrenó en los cines de nuestro país y, desde entonces, muchas son las personas que no han dudado en compartir su opinión al respecto. Tan solo unos días después, Santiago Segura acudió a El Hormiguero para dar a conocer sus primeras impresiones respecto a las reacciones que estaba habiendo con la película, pero también para estrenar el tráiler e, incluso, compartir diversas anécdotas. Nada más entrar en plató, el actor y director reconoció haberse quedado muy a gusto: «Siempre vengo aquí cagaíllo porque vengo antes del estreno y ahora, como soy un anormal, vengo después del estreno. Ya parió la burra», aseguró, entre risas. Recordemos que Torrente Presidente se ha convertido en el cuarto mejor estreno de la historia del cine español.

Entre otras cuestiones, Segura reconoció a Pablo Motos que llegó a infiltrarse en varias salas de cine para ser testigo de las reacciones de los espectadores. Lo que más le fascinó es que la gente salió riéndose de todas ellas. «Como el cine tiene esta manía de encender luces antes de tiempo, en una me descubrieron y casi me sacan a hombros como los toreros», recordó. Fue entonces cuando el presentador de El Hormiguero quiso preguntar a su invitado qué era lo que le generaba más preocupación antes del estreno de Torrente Presidente: «Sobre todo lo que es una película que es una parodia, una sátira de la política. Y como tenemos una política tan curiosa, me he vuelto elegante para diferenciarme de Torrente, que no es muy elegante. Torrente es una bestia parda y ha vuelto como tal, y ese era otro de mis miedos».

Acto seguido, fue mucho más allá: «La sociedad se ha vuelto un poquito más cuidadosa, intenta no herir los sentimientos de las personas que se pueden ofender y me parece bien para la sociedad. Pero me daba miedo que afectara a la ficción porque en la ficción todo vale», aseguró, tirando de sinceridad.

El movimiento de Santiago Segura para evitar filtraciones de ‘Torrente Presidente’

Si hay algo que ha caracterizado a esta película es que se ha intentado proteger, al máximo, la información respecto a su contenido, especialmente hablando de los famosos que participan en el filme. Es por eso que no ha habido pases de prensa previos al estreno, que es lo habitual, ni se ha sabido de algunos de los famosos que han participado hasta después de ver la luz.

Esto no ha sido producto de la casualidad, puesto que Santiago Segura se aseguró de que ninguno de ellos rompiera su silencio, bajo ningún concepto. ¿De qué forma? Haciendo firmar a todos los empleados un contrato de confidencialidad, con el fin de lograr que no se filtrara nada. «Es muy difícil, pero yo, por ejemplo, a los técnicos y tal les decía: ‘Firmar aquí’. Eso decía que si decían algo de la película, les cobraba 100.000 euros», explicó.

Fue entonces cuando desveló a Pablo Motos de dónde vino esa idea: «Legalmente no tiene recorrido, pero como yo vi que me lo habían puesto a mí en MasterChef Celebrity, pues yo me copio». Recordemos que, en agosto de 2025, Santiago Segura dio a conocer que a los concursantes del talent culinario les hacen firmar una cláusula de confidencialidad, con una multa de 100.000 euros si daban a conocer el nombre del ganador antes de la emisión. ¡Le ha salido muy bien la jugada!