Santi Acosta: «No me gusta calificar nada de telebasura, la gente tiene derecho a entretenerse con lo que le gusta»

No sería nada descabellado pensar que Santi Acosta puede ser el presentador que más programas del corazón acumula en su currículum. Salsa Rosa, Dolce Vita, Enemigos íntimos, ¡De viernes!, El precio de… y ahora, De Lunes a Viernes. Con esa experiencia, no debería resultarle vertiginoso domar, junto a Beatriz Archidona, los caracteres de los colaboradores, aunque tampoco puede dar por sentado nada: son 16 los que conforman el plantel del programa que se estrena el próximo lunes a las 18:15 horas en Telecinco.

Santi Acosta entiende que su «obligación como presentador» es que cada uno de los colaboradores «brille», a base de «ir colocando todas las piezas» para «conseguir que todos tengan su espacio y su oportunidad para hablar, sin que nadie se quede atrás», dice en una entrevista con OKDIARIO.

Ahora que ocupará la franja de la tarde en Telecinco con De Lunes a Viernes, las comparaciones con Sálvame han brotado, aunque al presentador no le molestan. «Todos tenemos otras fuentes desde que surgió el corazón, pasando por Tómbola, Salsa Rosa, Dolce Vita… Los que amamos la televisión vemos todos los programas y acabamos cogiendo cositas de cada uno, en función de lo que nos gusta y lo que no, cambiándolo y mezclando para conseguir hacer algo que interese al público y que dé suficiente audiencia a la cadena para que nos sigan contratando», declara.

En una reciente visita de Raquel Bollo a ¡De Viernes!, la colaboradora señaló a programas como Sálvame por haberla sometido a un «machaque psicológico» que le pasó factura, momento en el que Santi Acosta le indicó que «esa televisión ya no existe». Ahora, el presentador detalla que «hay modelos que han terminado» y que la televisión ahora vive «otro momento» distinto.

En lo que se refiere al término telebasura, utilizado todavía para referirse despectivamente a los programas del corazón, Santi Acosta defiende que «la gente tiene derecho a entretenerse y a divertirse con aquello que le gusta». «¿Has visto los informativos? ¿El terremoto de Venezuela, lo que está pasando en Ucrania? Llega un momento en el que te quieres distraer, y es bueno hacerlo, con cosas que no hacen daño. Esto [los programas del corazón] no lo hace», dice tajante.

El presentador insiste en que no le «gusta calificar a nadie de basura» y que, en todo caso, lo que sí se puede «calificar como algo malo» es la «información que te engaña». «Eso es lo que debería estar fuera del circuito», sentencia.

Finalmente, respecto a los compañeros de profesión que miran con recelo a programas como ¡De viernes!, Santi Acosta recuerda que en el programa han hecho «un montón de cosas diferentes», entre ellas, también, abordar temas como el de José Luis Ábalos, e insiste en que lo que hacen su equipo y él es «más entretenimiento que periodismo». «Me considero un profesional de la comunicación y del periodismo. Por suerte tenemos libertad de prensa y está bien que cada uno piense lo que quiera y que el público escoja qué le apetece ver», concluye.