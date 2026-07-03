Laura Matamoros responde a quienes la critican por hablar de política: «No voy a dejar de dar mi opinión»

Laura Matamoros vuelve a Telecinco como colaboradora. La influencer es uno de los fichajes de De Lunes a Viernes, el programa que se estrena el próximo lunes a las 18:15 horas en la cadena de Mediaset, que promete entretenimiento con «el chisme divertido». De Lunes a Viernes estará presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta.

Al incorporarse a un programa como De Lunes a Viernes, Laura Matamoros asume que puede ser colaboradora un día y protagonista de la información otro. Nada nuevo para ella, que lo tiene más que asumido. «Es que creo y considero que todos somos personajes, y al final es a lo que estamos expuestos», dice la influencer en una entrevista con OKDIARIO junto a sus compañeras María Jesús Ruiz y Maica Benedicto, en alusión también al resto de los 16 colaboradores de la plantilla.

De hecho, la ex concursante y ganadora de GH VIP está tan acostumbrada a esto como a ser objeto de las críticas de los haters. Uno de los chorreos más recientes a los que estuvo expuesta vino por expresar libremente su opinión sobre el panorama político actual, recordando que, además de ser un rostro conocido, también es ciudadana.

Laura Matamoros declaró que «tanto unos partidos como otros» le dan «vergüenza», y que votaría al partido al que más cercana se sienta en el momento en el que se celebren elecciones. Además, expuso que «el socialismo de antes era muy diferente», y entiende que entonces «se votase», pero que «lo de ahora es un despropósito», en alusión a la corrupción que acecha al Gobierno de Pedro Sánchez, un tema que le «cabrea mucho». En cuanto a la existencia de «tanto partido», señaló que «son demasiadas versiones de lo mismo, la misma porquería».

Asimismo, Laura Matamoros se refirió al odio instaurado en la sociedad, a la polarización y a la intolerancia. «La gente de enfrente no respeta, aunque no hay nada malo en que tú seas del Atleti y yo del Madrid (…) Podemos picarnos en un momento dado, pero ya está. Que haya respeto va en la educación que te dan en casa, y a veces es nula».

Estas últimas declaraciones iban en sentido completamente opuesto a la reacción a su discurso: precisamente esos de «enfrente» se le echaron encima y aprovecharon, también, temas personales para hacer daño al atacarla. La influencer se ha referido a ello en esta entrevista: «¿Qué no me cae a mí por hablar? Es que lo que diga Laura Matamoros tiene siempre puntilla, estoy más que acostumbrada».

La colaboradora no es de las que se calla porque la gente quiera silenciarla: «Por eso no voy a dejar de dar mi opinión, piense lo que piense, con respecto a muchos temas y, en este caso [De Lunes a Viernes], temas también de corazón, un poco más amables, más humanos». «Si hay algo que no me gusta, lo digo. Soy muy clara y directa, para bien o para mal», sentencia.

Por otro lado, señala la necesidad de emitir en televisión este tipo de formatos, entre otras cosas, por eso, la política. «Lo que está pasando políticamente en España, quieras o no, influye. Necesitamos dar esa diversidad, ese enfoque más humano, más divertido», añade.