Laura Matamoros: «Voy a votar al PP, si tuviera a Pedro Sánchez delante no podría ni mirarle a la cara»

La sinceridad es inherente a Laura Matamoros, que acostumbra a contestar a cualquier pregunta que se le haga, a pesar de que «se haya perdido tanto el respeto por la gente y por las opiniones de los demás». Así, la colaboradora de Espejo Público ha hablado abiertamente de la política actual, que también ha comparado con la de hace unos años. De política y de políticos, además de abordar también en una conversación su situación personal o el verdadero funcionamiento de realities como Supervivientes, en el que participó en dos ocasiones.

«Me da pena cómo está este país, hay cosas que no entiendo, me da pena hasta mojarme en este sentido porque me va a caer una de críticas increíble», explica. Laura Matamoros es consciente de que se mete en un jardín al dar su opinión en «una sociedad polarizada» en la que «ahora mismo, si eres del PP, eres facha y, si eres de izquierdas, una roja», pero no es conocida por esquivar las preguntas.

De hecho, cuenta que cuando en alguna ocasión ha publicado «alguna historia en Instagram de noticias» le ha «caído» una cantidad de críticas notable: «Dices ‘han metido a no sé quién en la cárcel’ y ya te dicen ‘eres una facha’. Somos un país socialista pero, ¿cómo no vas a cambiar de opinión en la política si cambian constantemente ellos? Un día te dicen una cosa y luego hacen otra o directamente no la hacen».

«Tanto unos partidos como otros me dan vergüenza. Puedo estar de acuerdo con unas cosas o con otras, pero voy a votar al partido al que más me acerque en el momento [de las elecciones]», ha explicado en un principio en una entrevista en el podcast de Ac2ality. Por ello, ha revelado que vota al PP, porque le «interesa económicamente muchas cosas que propone y que da a valorar».

Además, entiende que «el bipartidismo sería lo mejor», porque la llegada de los nuevos partidos es lo que realmente ha generado el auge «ultra», de un lado y otro. No sólo eso, sino que «dar a elegir tantas opciones» es un error porque «son demasiadas versiones de lo mismo, la misma porquería». Para colmo, subraya, «es una vergüenza» la existencia de tanto partido, y menciona el caso de la veintena que han conformado Sumar. «¿Para qué tanto partido? ¿Su dinerito de dónde sale?», reflexiona. Finalmente, confiesa: «De momento, las próximas elecciones voy a votar al PP, que es lo que a mí me representa».

Preguntada por la opción de Vox, Laura Matamoros declara que «nunca» se ha planteado votarlo: «No comparto sus ideales». Asimismo, alude a su padre, Kiko Matamoros, que siempre se ha manifestado abiertamente socialista -hasta la deriva de Sánchez-. «Mi padre ha sido socialista a morir. El socialismo de antes era muy diferente, entiendo que se votase. Lo de ahora es un despropósito. Si tuviera a Pedro Sánchez delante, no podría ni mirarle a la cara, me cabrea mucho», sentencia.

Preparada para el chaparrón de los intolerantes, Laura Matamoros indica que «la gente de enfrente no respeta», aunque no haya «nada malo en que tú seas del Atleti y yo del Madrid». «Podemos picarnos en un momento dado, pero ya está. Que haya respeto va en la educación que te dan en casa, y a veces es nula», argumenta.

Laura Matamoros: «‘Supervivientes’ es lo más editado de la tele»

En otro orden de cosas, Laura Matamoros se ha referido también a los formatos de televisión, medio al que lleva ligada desde que participó -y ganó- Gran Hermano. Entre la oferta de realities, «para bien o para mal, Supervivientes es el programa más editado de la televisión», asegura. Además, el concurso -ahora en emisión en Telecinco- no se graba 24 horas, como sí ocurre en GH, y existe también la presión de «ver a gente trabajando a 50 grados, sin poder hablar». Eso fomenta que los participantes jueguen a favor del show: «Dices ‘tengo que hacer algo por ellos’ cuando se te acerca un cámara».

En relación a este asunto, la influencer también ha contado un episodio vivido con su primer manager, cuando acababa de salir de GH y había protagonizado una portada en ¡HOLA! con su hermano: «Coincidí con la directora de la revista y le pregunté, hablando del tema, cuándo se cobraba, y me dijo que ya se había pagado. Se quedaba [su manager] mucho más del 20%. Empecé a rascar y lo había hecho con otras cosas. Fuimos a juicio y ganamos, pero sólo devolvió una parte porque se declaró insolvente».

Finalmente, respecto a su vida personal, Laura Matamoros confiesa estar en su «prime» porque ya sabe «estar sola». «Por eso no dejaba la relación tampoco, no sabía estar sola. Estoy feliz ahora porque estoy soltera», concluye.