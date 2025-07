María Patiño desvela cuándo supo que ‘La familia de la tele’ sería un fracaso: «Noté que estaba muerto»

La familia de la tele se convirtió en una de las grandes apuestas de RTVE de cara a esta temporada. A pesar de los esfuerzos de todo el equipo, lo cierto es que no pudieron salvar el proyecto del fracaso más absoluto. Aunque nada hacía presagiar que esto podía ocurrir después de que los colaboradores llegasen a La 1 de Televisión Española tras una brillante etapa en TEN. Pero nada fue como esperaban, puesto que sus bajas audiencias, sus constantes cambios de horario y su falta de ritmo hicieron que llegase lo evidente: su cancelación. A pesar de que los compañeros pusieron punto y final a su etapa en La familia de la tele el 18 de junio, lo cierto es que todavía no se han confirmado nuevos proyectos para muchos de ellos, como es el caso de María Patiño. La presentadora, de hecho, ha querido sincerarse sobre esta etapa en el pódcast Perreando, de Dogfy Diet.

Acompañada de su perrita Beige, la periodista no tuvo reparos a la hora de confesar cuándo se dio cuenta de que La familia de la tele no estaba funcionando como esperaban: «Soy consciente de cuando un proyecto es bueno o malo. Eso lo palpas cuando no miras el reloj, cuando ves que el público no se duerme, cuando ves que los compañeros pierden el norte de cuánto tiempo ha pasado desde que estamos hablando…». Lejos de que todo quede ahí, María Patiño añadió: «Cuando empiezas a mirar el reloj, cuando ves que la gente se aburre y cuando el público empieza a mirar para todos los lados… esto está muerto». Es más, quiso insistir: «Yo noté que estaba muerto (…) No me sentí yo misma porque no hubo empaque, no hubo fusión, no hubo conexión». Por ese mismo motivo, no tuvo opción a relajarse: «He estado muy en tensión. Creo que es la etapa que menos he disfrutado profesionalmente».

A pesar de esta dura etapa, María Patiño tiene algo muy claro: «Yo a Televisión Española le estoy muy agradecida. No me atrevería a afirmar que la relación con Televisión Española pueda terminar para siempre». Respecto a su programa ideal, la periodista respondió con contundencia: «Lo tengo clarísimo. Yo quiero un programa nocturno, muy golfo, donde solo esté yo y me llevaría a mi perrita Beige».

Por si fuera poco, la ex presentadora de La familia de la tele fue más allá: «Me gustaría entrevistar a gente muy golfa, a personalidades extremistas, extremas, raras, incluso a psicópatas, me gustaría. (…) ¡Me estoy viniendo arriba!». Fue entonces cuando sorprendió con una confesión: «¡Me gustaría entrevistar asesinos!».

Aun así, ha querido dejar claro los peligros que pueden acarrear este tipo de intervenciones, poniendo de ejemplo el polémico libro sobre José Bretón: «Una cosa es entrevistar asesinos como el concepto de entender la maquinaria de lo que es la mentalidad de una persona malvada y otra cosa es convertirlo en famoso, pagarle, hacerle creer que es una estrella, hacer un documental… no, yo no».

Respecto a La familia de la tele, durante su paso por el mencionado pódcast, María Patiño ha reconocido lo siguiente: «La vida me ha dicho ‘Te tienes que ir de la Española de momento porque no funciona tu programa’ y tenía dos opciones. O amargarme, o aprovechar. Las cosas pasan por algo, yo no he estado nunca en paro y eso es la leche».