No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 29 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 643 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Catalina y Martina continúan enfrentadas. La tensión llega a un punto que Leocadia decide hablar personalmente con el Marqués de Luján para poner fin a este asunto. Santos, por su parte, continúa dejando claro a Pía el gran desprecio que siente por ella, por lo que Ricardo hace todo lo que está en su mano por interceder. Así pues, acaba descubriendo el gran secreto de la doncella.

Lejos de que todo quede ahí, Toño hace todo lo que está en su mano para asumir el reto de conquistar a Enora. ¿De qué forma? Organizando un pícnic para tratar de conocerla mucho mejor. Catalina se ha enterado de la posibilidad de que Lope deje las cocinas para pasar a trabajar como lacayo. Así pues, la señora no duda en interceder para que el cocinero se mantenga en su puesto. Como es de esperar, la respuesta de Cristóbal no tarda en llegar. Teresa y Vera no pueden evitar preguntarse dónde se encuentra Samuel. Aunque han tratado de ocultar al resto que algo sucedía, lo cierto es que María Fernández y Petra se ven en la obligación de contar toda la verdad sobre el sacerdote. Es más que evidente que estamos ante uno de los grandes puntos de inflexión de esta temporada que tanto está dando de qué hablar.

¿Qué sucede en el capítulo 644 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 30 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Simona está muy preocupada, hasta tal punto que pide a Martina que trate de dialogar con su prima. Esta, finalmente, se decide a pedir disculpas. Catalina y Adriano, por su parte, tienen una nueva discusión sobre el bienestar de sus hijos.

Toño confiesa a Manuel el fracaso de su cita con Enora, pero le hace saber que no va a rendirse. La lucha de Lope por seguir en cocinas llega a su fin cuando Cristóbal reúne al servicio para darle a conocer su decisión definitiva, y es que vuelva a trabajar como lacayo. Ricardo confiesa a su hijo que sacrificó su puesto para que fuese readmitido en palacio, por lo que le pide cierta cordialidad con Pía.

A pesar de todo, Santos no está dispuesto a ceder. Ángela y Curro han descubierto una serie de documentos que prueban que Lorenzo está involucrado en el negocio de tráfico de armas. La joven insiste en utilizar estos datos para acabar con él, pero él no quiere hacerlo todavía. Todo ello mientras Ángela acaba desapareciendo de forma misteriosa. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.