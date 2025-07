La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 28 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 642 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han visto cómo el barón de Valladares no ha dudado un solo segundo en intensificar su presión al presentarles una lista de nobles que no han dudado un solo segundo en respaldar su casa de forma incondicional. Como es de esperar, Martina se muestra profundamente preocupada, mientras que Catalina está convencida de que, con esta amenaza, lo único que busca el Barón es intimidarlos. Las dos acaban teniendo una discusión, en la que Martina no duda en acusar a Catalina de mala madre.

Y todo porque cree que está poniendo en peligro a sus hijos. Toño se muestra cada vez más interesado en Enora, hasta tal punto que no duda en acudir a Manuel en busca de consejo para tratar de conquistarla. Ricardo hace todo lo que está en su mano para acercarse a Pía, pero ella lo rechaza tras haber sido amenazada por Santos. El Marqués de Luján no duda un solo segundo en revocar el despido de Curro, a pesar de la insistencia del Capitán de la Mata. En cuanto al joven, vemos cómo ha confesado a Ángela la verdadera razón por la que está llevando a cabo una investigación: está convencido de que la muerte de Jana no fue cosa de Cruz, sino de Lorenzo. Y todo porque cree que envenenó a su hermana tras haberle disparado. Lope se enfrenta a la posibilidad de pasar a ser lacayo, lo que provoca una enorme preocupación entre sus compañeros.

¿Qué sucede en el capítulo 643 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 29 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo, dadas las circunstancias, Catalina y Martina continúan enfrentadas. La tensión es tal que Leocadia no duda en hablar personalmente con el Marqués de Luján para poner fin a esta situación a la mayor brevedad posible.

Lo que parece no tener final es el profundo desprecio que Santos siente hacia Pía. Ricardo, al intentar interceder, acaba descubriendo el enorme secreto que esconde la doncella. Toño se muestra decidido a hacer todo lo que está en su mano para conquistar a Enora, por lo que organiza un picnic para tratar de conocerla mejor.

En cuanto a Catalina, se ha enterado del posible cambio de puesto de Lope por lo que no duda un solo segundo en intervenir para evitarlo. ¿Cuál será la reacción de Cristóbal? Teresa y Vera se preguntan dónde está Samuel, por lo que María Fernández y Petra se ven obligadas a contar la verdad. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.