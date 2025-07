La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 25 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 641 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo Rafaela, por fortuna, se ha recuperado. Aun así, Catalina se niega en rotundo a olvidar que la vida de su hija estuvo en peligro, por lo que se muestra decidida a enfrentarse al barón de Valladares. Así pues, le hace saber que no va a claudicar y que no teme, en absoluto, sus amenazas. Cristóbal no baja la guardia respecto al buen funcionamiento del servicio de palacio.

Tanto es así que, tras hablar con Lope, ha empezado a considerar la posibilidad de devolverlo a su puesto de lacayo para sacarle de cocinas. Pero no es el único problema del cocinero, ya que le extraña muchísimo la falta de curiosidad que tiene Vera respecto as u familia. Curro no solamente se muestra preocupado porque Ángela quiera seguir investigando los papeles de Lorenzo, sino que, harto de aguantar la presión del capitán, se enfrenta a él de forma violenta. Tanto es así que el Capitán se ve obligado a tomar una decisión contundente y drástica. Eñora continúa interrogando a Toño respecto al pasado de Manuel, quien les anuncia que Pedro Farré ya ha recibido el prototipo del motor que han construido. Como es de esperar, los tres esperan que sea la primera entrega de muchas otras, ya que eso sería algo tremendamente positivo para ellos. En todos los sentidos.

¿Qué sucede en el capítulo 642 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 28 de julio?

Después de todo, los espectadores van a poder ver cómo el barón de Valladares no duda un solo segundo en intensificar su presión. ¿De qué forma? Presentando una lista de nobles que no han dudado en respaldar su causa. Martina se muestra profundamente preocupada, mientras que Catalina está convencida de que solamente busca intimidarles.

Las dos acaban teniendo una intensa discusión, por la que Martina señala a Catalina de poner en peligro a sus hijos, tachándola de mala madre. Toño se muestra cada vez más interesado en Enora, por lo que busca que Manuel le dé consejos para tratar de conquistarla. Todo ello mientras Ricardo decide acercarse a Pía, pero ella lo rechaza. No tarda en confesarle el motivo.

Alonso revoca el despido de Curro a pesar de lo insistente que ha sido el Capitán de la Mata. El joven, por su parte, no tarda en confesar a Ángela la verdadera razón que hay tras su investigación, y es que la muerte de Jana no fue algo de Cruz. Es más, está convencido de que Lorenzo la envenenó tras dispararle. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.