Kiko Rivera ha reaparecido en redes sociales para anunciar cuál ha sido el motivo de su ingreso. El DJ y productor musical ha anunciado este jueves, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, que ha sufrido un nuevo ictus, un episodio que, según él mismo reconoce, ha sido «un poco más fuerte» que el que padeció en 2022 y que ha supuesto un nuevo revés en su estado de salud.

El comunicado de Kiko Rivera

Ha sido el propio hijo de Isabel Pantoja quien ha querido compartir la noticia en primera persona para evitar especulaciones y dejar claro que, a partir de ahora, cualquier información sobre su evolución solo será comunicada por él o por su entorno más cercano. He vuelto a sufrir un ictus. Esta vez ha sido un poco más fuerte», comienza el escrito, en el que también apunta a la presión mediática como uno de los factores que podrían haber influido en este nuevo episodio.

«Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver. Llevo demasiado tiempo viviendo bajo una presión mediática constante, con mi nombre presente cada día en televisiones, redes sociales y titulares», asegura Rivera, que en los últimos años ha estado en el foco tanto por su vida personal como por los conflictos familiares que han marcado su relación con Isabel Pantoja y parte de su entorno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KikoRivera (@riverakiko)

Pese al susto, el artista ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad. «Afortunadamente estoy bien. «Han quedado algunas pequeñas secuelas que, si Dios quiere, con el tiempo, la rehabilitación y mucho trabajo terminarán desapareciendo», explica. Unas palabras que han provocado una inmediata oleada de mensajes de apoyo por parte de seguidores, amigos y rostros conocidos del panorama televisivo.

Lejos de quedarse únicamente en el anuncio de su estado de salud, Kiko Rivera hace una profunda reflexión sobre el momento vital que atraviesa y reconoce que este nuevo ictus le ha servido para replantearse sus prioridades. «La vida vuelve a darme una oportunidad. Y esta vez no pienso desaprovecharla», afirma con rotundidad.

El DJ asegura que, aunque ha intentado cuidar su salud en los últimos años, ha llegado a un punto en el que necesita bajar el ritmo y protegerse. «A partir de hoy voy a priorizarme. Mi tranquilidad, mi familia y mi recuperación están por encima de todo», escribe. Un mensaje que deja entrever un cambio de rumbo tanto en el plano personal como en el profesional.

Además, ha anunciado que pondrá límites para preservar su bienestar. «Ha llegado el momento de poner límites y de priorizar mi bienestar por encima de todo. No voy a seguir soportando situaciones que ponen en riesgo mi salud. Es momento de cambiar muchas cosas», añade.

El comunicado concluye con una petición expresa para frenar las informaciones no contrastadas sobre su estado. Rivera deja claro que únicamente su familia y su mujer tienen acceso a la información médica y lamenta que «hay personas que hablan más de la cuenta». Por ello, pide que no se dé credibilidad a ninguna noticia que no proceda de él o de sus familiares.

Mientras inicia su proceso de recuperación, Kiko Rivera se despide con un mensaje de esperanza y agradecimiento: «Ahora solo toca recuperarme. Nos volveremos a ver pronto. Gracias por vuestro respeto, vuestro cariño y por estar siempre ahí». Unas palabras con las que el artista afronta una nueva etapa en la que la salud se convierte, más que nunca, en su máxima prioridad.