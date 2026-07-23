Irene Rosales habla por primera vez tras el ictus de Kiko Rivera
COOL ha hablado en exclusiva con Irene Rosales tras conocerse que Kiko Rivera ha sufrido un ictus
La sevillana reconoce que conoce "un poquito más" de lo que ha trascendido públicamente
Sus palabras, las primeras desde el entorno más cercano de Kiko
La preocupación por el estado de salud de Kiko Rivera ha provocado que todas las miradas se dirijan también hacia Irene Rosales. Aunque ambos pusieron fin a su matrimonio el pasado año y actualmente han rehecho sus vidas por separado, la sevillana sigue siendo una de las personas más importantes en la vida del DJ por las dos hijas que tienen en común. Precisamente por eso, COOL ha podido hablar en exclusiva con Irene apenas unos minutos después de conocerse que el hijo de Isabel Pantoja ha sufrido un ictus.
Fiel a la discreción que ha mantenido desde que trascendió la noticia, Irene ha evitado pronunciarse sobre el estado de salud de su expareja. Aun así, sus primeras palabras dejan claro que está al tanto de lo sucedido. «Te lo agradezco mucho. Sé por lo que me has llamado», ha respondido con amabilidad nada más atender la llamada de COOL, dejando claro desde el primer momento que no tenía intención de hacer declaraciones públicas.
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Sin embargo, antes de despedirse, la sevillana ha dejado una frase que no ha pasado desapercibida. Al preguntarle si estaba al corriente de lo ocurrido y si podía aportar algún detalle sobre la evolución de Kiko Rivera, Irene ha confesado: «Poco más de lo que vosotros sabéis… bueno, un poquito más». Una respuesta breve, pero muy significativa, con la que reconoce que conoce de primera mano la situación que atraviesa el padre de sus hijas, aunque ha preferido guardar silencio y no revelar ningún dato sobre su evolución.
Fue este miércoles cuando saltaron todas las alarmas en torno al estado de salud de Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja anunciaba la cancelación de toda su gira de verano por «graves problemas de salud», sin ofrecer más detalles sobre lo sucedido. Ha sido este jueves cuando el propio DJ ha desvelado que el motivo era mucho más serio de lo que parecía: había sufrido un ictus y permanecía ingresado mientras se recuperaba. Desde entonces, el hermetismo por parte de su entorno ha sido absoluto. Son contadas las personas de su entorno que han querido pronunciarse públicamente, lo que convierte las palabras de Irene Rosales en las primeras declaraciones de alguien de su círculo más cercano. Mientras tanto, la atención permanece puesta en la evolución de Kiko Rivera, a la espera de que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre su estado de salud.
Los problemas de salud de Kiko Rivera
No es la primera vez que Kiko Rivera atraviesa un serio problema de salud. Fue en octubre de 2022 cuando el DJ sufrió un primer ictus del que, afortunadamente, logró recuperarse sin secuelas. Durante aquel complicado episodio contó con el apoyo incondicional de quien entonces era su mujer, Irene Rosales, que permaneció a su lado durante todo el proceso.
Sin embargo, los sustos no terminaron ahí. Apenas nueve meses después, Kiko tuvo que volver a ser ingresado, en aquella ocasión a causa de una angina de pecho. Tiempo después, durante una de sus entrevistas en ¡De Viernes!, el hijo de Isabel Pantoja recordó cómo comenzó todo: «Recuerdo que estaba en plena promoción de una de mis canciones, ‘Mambo’, y estábamos en Madrid. Me sentía muy cansado, pero cansado a un nivel que no había experimentado antes. Llego a Sevilla y me voy directamente al médico. Y claro, me había dado una angina de pecho».
Un testimonio con el que el DJ quiso poner de manifiesto la importancia de escuchar las señales del cuerpo y acudir al médico ante cualquier síntoma inusual. Ahora, este nuevo ictus vuelve a situar su estado de salud en el centro de la preocupación y reabre el recuerdo de los difíciles momentos que ya vivió hace casi cuatro años.
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