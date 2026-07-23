La preocupación por el estado de salud de Kiko Rivera ha provocado que todas las miradas se dirijan también hacia Irene Rosales. Aunque ambos pusieron fin a su matrimonio el pasado año y actualmente han rehecho sus vidas por separado, la sevillana sigue siendo una de las personas más importantes en la vida del DJ por las dos hijas que tienen en común. Precisamente por eso, COOL ha podido hablar en exclusiva con Irene apenas unos minutos después de conocerse que el hijo de Isabel Pantoja ha sufrido un ictus.

Fiel a la discreción que ha mantenido desde que trascendió la noticia, Irene ha evitado pronunciarse sobre el estado de salud de su expareja. Aun así, sus primeras palabras dejan claro que está al tanto de lo sucedido. «Te lo agradezco mucho. Sé por lo que me has llamado», ha respondido con amabilidad nada más atender la llamada de COOL, dejando claro desde el primer momento que no tenía intención de hacer declaraciones públicas.

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Sin embargo, antes de despedirse, la sevillana ha dejado una frase que no ha pasado desapercibida. Al preguntarle si estaba al corriente de lo ocurrido y si podía aportar algún detalle sobre la evolución de Kiko Rivera, Irene ha confesado: «Poco más de lo que vosotros sabéis… bueno, un poquito más». Una respuesta breve, pero muy significativa, con la que reconoce que conoce de primera mano la situación que atraviesa el padre de sus hijas, aunque ha preferido guardar silencio y no revelar ningún dato sobre su evolución.

Fue este miércoles cuando saltaron todas las alarmas en torno al estado de salud de Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja anunciaba la cancelación de toda su gira de verano por «graves problemas de salud», sin ofrecer más detalles sobre lo sucedido. Ha sido este jueves cuando el propio DJ ha desvelado que el motivo era mucho más serio de lo que parecía: había sufrido un ictus y permanecía ingresado mientras se recuperaba. Desde entonces, el hermetismo por parte de su entorno ha sido absoluto. Son contadas las personas de su entorno que han querido pronunciarse públicamente, lo que convierte las palabras de Irene Rosales en las primeras declaraciones de alguien de su círculo más cercano. Mientras tanto, la atención permanece puesta en la evolución de Kiko Rivera, a la espera de que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre su estado de salud.

Los problemas de salud de Kiko Rivera