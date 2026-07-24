Lidl arrasa con las sábanas de algodón más frescas del verano: cómodas, económicas e ideales para dormir sin pasar calor

Dormir bien en verano no siempre es fácil y más cuando estamos en medio de una ola de calor como la sufrida esta misma semana en la que ha habido noches en las que parecía que las altas temperaturas se habían quedado dentro de casa y resultaba complicado descansar, incluso con el aire o el ventilador puestos. En esos casos, la ropa de cama puede marcar más diferencia de la que parece ya que elegir tejidos frescos, traspirables y cómodos se convierte en algo clave. Y para encontrar los mejores, nada como fijarse en las propuestas que ya triunfan en Lidl.

Cada vez más gente opta por tejidos más ligeros cuando suben las temperaturas ya que gracias a ello se pueee evitar esa sensación de agobio que provocan algunos materiales y conseguir una superficie más fresca al acostarse. Y en ese contexto, Lidl ha puesto a la venta un juego de cama reversible de algodón que está llamando la atención por su precio y por sus características. Cuesta menos de 20 euros y está pensado para camas grandes, algo que no siempre es fácil de encontrar en ese rango de modo que mejor que no lo dejes escapar, ya que todavía nos queda mucho verano y es fácil que se agote en poco tiempo.

Lidl arrasa con las sábanas de algodón más frescas del verano

Con el verano que estamos sufriendo, hay noches en las que cuesta incluso encontrar postura. El calor no da tregua y cualquier tejido demasiado grueso acaba molestando. Por eso muchas personas cambian la ropa de cama en verano y buscan materiales más transpirables con el algodón que sigue siendo una de las opciones más utilizadas. Y no es casualidad ya que permite que el aire circule mejor y evita esa sensación pegajosa que aparece con otros tejidos. En este caso, Lidl ha apostado por algodón percal, que tiene un tacto más ligero y fresco.

El juego que encontramos en el bazar online del supermercado alemán está pensado para camas grandes. La funda nórdica mide unos 240 x 220 centímetros y viene acompañada de dos fundas de almohada de 75 x 50. Es un formato bastante habitual, pero no siempre fácil de encontrar a este precio.

También incorpora un tratamiento que ayuda a que el tejido no encoja con los lavados. Es algo que se nota con el paso del tiempo, sobre todo si se utiliza a menudo. A eso se suma la cremallera de la funda nórdica, que facilita mucho hacer la cama, y el cierre de solapa en las almohadas, más práctico de lo que parece en el día a día.

Tres diseños distintos para cambiar el dormitorio sin gastar más

No todo es el tejido. El diseño también influye, sobre todo si se quiere dar un aire distinto a la habitación sin cambiar muebles ni hacer grandes cambios. Aquí Lidl ofrece tres opciones bastante diferentes. Una de ellas apuesta por hojas azules sobre fondo blanco. Es sencilla, luminosa y encaja bien en casi cualquier dormitorio. No resulta recargada y transmite sensación de frescura.

Otra alternativa tiene un toque más llamativo. Es el modelo con peces, que además es reversible. Por un lado aparece el estampado principal y, al darle la vuelta, cambia completamente con unas rayas azules. Es una forma rápida de cambiar el aspecto de la cama sin comprar otro juego.

El tercer diseño es más clásico. Cuadros en tonos beige, blanco y azul que no suelen fallar. Es el típico estampado que combina con todo y que no pasa de moda con el tiempo.

En cuanto al mantenimiento, no tenemos que complicarnos la vida ya que se puede lavar a máquina hasta 60 grados, admite secadora y también se puede planchar. No requiere cuidados especiales, algo importante si se va a usar a diario.

Un precio ajustado que explica por qué está teniendo tanta salida

El precio es otro de los puntos que más está influyendo. Cuesta 19,99 euros y, con esas dimensiones y siendo de algodón percal, no es lo más habitual. Además, cuenta con certificación OEKO-TEX MADE IN GREEN lo que garantiza que el producto ha pasado controles relacionados con sustancias nocivas y que se ha fabricado siguiendo ciertos estándares ambientales y sociales. No todo el mundo se fija en esto, pero cada vez tiene más peso.

Está disponible online y, como suele pasar con este tipo de productos, no sería raro que se agote en poco tiempo ya que tiene buena acogida. Lidl lleva tiempo apostando por artículos de hogar con precios ajustados y, en muchos casos, acaban convirtiéndose en compras bastante rápidas de modo que no lo pienses mucho ya que si estás buscando algo sencillo, fresco y sin gastar demasiado, este juego de cama encaja bastante bien en lo que se suele necesitar en verano.