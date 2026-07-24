Los expertos en refrigeración coinciden: poner un ventilador de techo en el dormitorio cuesta alrededor de 10 céntimos de euros por noche

En plena ola de calor es casi imposible dormir y no hay truco para estar más fresco que funcione del todo. Sin embargo, una buena solución es colocar un ventilador en el techo. Y gasta mucha menos electricidad de lo que crees.

Es cierto que el ventilador de techo no enfría la habitación como un aire acondicionado, pero mueve el aire, alivia la sensación de bochorno y puede funcionar durante horas con un gasto muy bajo.

Y es que su principal ventaja es que no tendrás que tener pánico de la factura de la luz cada vez que lo enciendas. Según los expertos, usarlo durante ocho horas seguidas tiene un gasto de entre 5 y 10 céntimos.

Cuánto cuesta encender el ventilador del techo toda la noche en verano

Si un ventilador consume 5,5 kWh tras 110 horas de uso, cada hora supone unos 0,05 kWh. Durante ocho horas de sueño, el consumo se queda en torno a 0,4 kWh.

A partir de ahí, el coste final depende del precio real de la electricidad en cada vivienda. Con una referencia de 21 céntimos por kWh, el gasto queda cerca de 8 céntimos por noche. Por eso lo más normal es que el precio en España nunca supere los 10 céntimos e incluso caiga hasta los 5.

De hecho, esta es la gran ventaja de los ventiladores de techo en comparación con las torres de aire o con el aire acondicionado. Al no necesitar un circuito para extraer calor ni compresor, el funcionamiento es más sencillo.

La parte mala es que, aunque al mover el aire reduce la sensación térmica, nunca va a ser tan efectivo como un aire acondicionado.

Qué hace al ventilador de techo tan práctico contra el calor, según los expertos

Milieu Centraal explica que el ventilador proporciona sensación de frescor sin enfriar el aire. El motivo está en el flujo de aire, ya que ayuda a evacuar antes el calor corporal y favorece que el sudor se evapore mejor.

Es decir, dejar el ventilador encendido en una habitación vacía no tiene demasiado sentido porque el aparato no está bajando la temperatura del cuarto. Su efecto se nota sobre las personas.

Por ejemplo, al dormir una corriente suave permite que no tengas esa sensación tan horrible de que no corre el aire y que provoca que el calor sea pegajoso.

Y si lo que más te importa es el ahorro, los expertos recomiendan que ajustes bien la velocidad: cuanto mayor es la potencia, mayor será el consumo y el ruido del aparato.

Cuánto cuesta un ventilador de techo en comparación con un aire acondicionado para dormir

El aire acondicionado es más caro, pero tiene la ventaja de que enfría la habitación y expulsa el calor. Eso sí, conviene usarlo con más moderación por el coste energético.

Por ejemplo, Milieu Centraal comparó el gasto de varios equipos y sitúa al ventilador muy por debajo de los aparatos de aire acondicionado. En 110 horas de uso, el ventilador consume 5,5 kWh, mientras que un aire acondicionado móvil puede llegar a 110 kWh en ese mismo periodo.

Para esas 110 horas, el ventilador se queda en torno a 1 euro, mientras que el aire acondicionado móvil sube mucho más. En todo caso, lo mejor que puedes hacer es combinar ambos aparatos según las condiciones ambientales.