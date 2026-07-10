El insólito truco de los japoneses para combatir el calor en verano: la ciencia lo avala, pero no vemos a nadie hacerlo en España

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Los españoles tenemos choques culturales muy grandes con Japón y en verano no iba a ser menos, especialmente si hablamos de remedios contra el calor. Eso sí, hay que reconocer que su truco tiene cierta base científica.

Por increíble que nos suena, los japoneses no tiran precisamente de agua fría y helado para combatir el calor, sino de una infusión o de un té bien caliente para generar contrase.

La explicación es que la bebida caliente puede activar la sudoración y ayudar al cuerpo a perder el calor si ese sudor se evapora correctamente. Eso sí, el truco no funciona en todos los contextos.

El truco japonés para combatir el calor que en España parece una locura

Hay trucos contra el calor avalados por la ciencia que en España nos suenan razonables. Sin embargo, el remedio que usan en Japón nos resulta impensable.

Y es que el truco consiste en tomar una bebida caliente en pleno verano, normalmente un té o una infusión, en lugar de recurrir siempre a líquidos muy fríos. ¿Pero por qué puede funcionar en determinados contextos?

Al entrar en el cuerpo, la bebida caliente estimula la sudoración, un mecanismo pensado para regular nuestra temperatura. Cuando el sudor se evapora, arrastra el calor y enfría el cuerpo.

De hecho, esto no ocurre con las bebidas frías, ya que el organismo mantiene la temperatura interna. Eso sí, no negamos que sí que es especialmente agradable y ayuda a hidratarnos.

Por qué beber agua caliente puede refrescar más que una bebida fría si hace calor

La razón es que si una bebida caliente hace que sudes más, ese sudor puede convertirse en una herramienta eficaz para perder calor corporal.

Eso sí, no basta con sudar, ya que si el sudor se queda pegado a la piel, cae por el cuerpo o no puede evaporarse por la humedad, la ropa o la falta de aire, el efecto cambia por completo.

Es decir, en un ambiente seco y ventilado, beber caliente puede ayudar a que el cuerpo libere calor de forma más eficiente. En un ambiente húmedo, cerrado o con ropa que impida evaporar el sudor, puede hacer que sientas más calor.

Lo cierto es que este truco japonés sólo es útil en un contexto seco, pese a que la ciencia avale el mecanismo. Así que si estás en una ciudad muy húmeda, mejor utiliza otro truco.

En todo caso, no es conveniente que tomes una bebida hirviendo, basta con que esté templada o algo caliente.

Cuándo funciona el truco japonés contra el calor y cuándo es mejor que no lo hagas

El truco japonés sólo tiene sentido si vives en una ciudad seca. Además, mejor si lo haces cuando estés a la sombra y en un lugar bien ventilado. En esas condiciones específicas, el sudor tiene más facilidad para evaporarse y el remedio funciona.

En cambio, si vives en una ciudad muy húmeda mejor no lo hagas. Tampoco si estás en un sitio mal ventilado o en un día de bochorno. Beber agua caliente no es apetecible y no te será útil.

Esta variedad de contextos es lo que ha provocado que el truco para combatir el calor no acabe de cuajar en España. Aun así, no es una ocurrencia absurda, sino una estrategia diferente.