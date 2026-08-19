Un neurofarmacólogo del Imperial College de Londres aclara qué es peor para la salud: fumar, vapear o usar bolsas de nicotina

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A medida que se acerca el final del verano y muchos fumadores se plantean nuevos propósitos para septiembre, una de las preguntas más recurrentes sigue siendo la misma: ¿qué es peor para la salud, fumar, vapear o utilizar bolsas de nicotina?

La respuesta del Dr. Rayyan Zafar, neurofarmacólogo del Imperial College London e investigador principal de Drug Science, es clara: ninguna de estas opciones está libre de riesgos, pero los cigarrillos son, con diferencia, la alternativa más dañina para la salud.

Según el especialista, el principal problema no es la nicotina en sí, sino la combustión del tabaco. Al quemarse, el cigarrillo genera miles de sustancias tóxicas, entre ellas carcinógenos, monóxido de carbono y partículas finas que están directamente relacionadas con cáncer, enfermedades cardiovasculares y patologías respiratorias graves.

Cigarrillos: la opción más perjudicial

Para el Dr. Rayyan Zafar, los cigarrillos siguen siendo, con diferencia, la alternativa más dañina para la salud. El especialista explica que el principal problema no es la nicotina, sino la combustión del tabaco. Al quemarse, el cigarrillo genera miles de sustancias tóxicas, entre ellas carcinógenos, monóxido de carbono y partículas finas asociadas al desarrollo de cáncer, enfermedades cardiovasculares y patologías respiratorias graves. Por este motivo, ocupa el primer lugar en cualquier clasificación de riesgo.

Snus o bolsas con tabaco: menos dañinas, pero lejos de ser inocuas

En un segundo escalón y bastante lejos del cigarrillo se sitúan el snus y las bolsas que contienen tabaco. Aunque eliminan la exposición al humo derivado de la combustión, siguen implicando el consumo de tabaco y la exposición a compuestos nocivos. Según la valoración recogida por el doctor, presentan un riesgo inferior al del cigarrillo, pero continúan estando lejos de considerarse productos exentos de efectos sobre la salud.

Tabaco calentado: una posición intermedia en el continuo de riesgo

Aunque el Dr. Zafar no menciona específicamente los productos de tabaco calentado, la evidencia científica disponible suele situarlos en la posición más baja junto a vapeadores y bolsas de nicotina. Estos dispositivos calientan el tabaco sin llegar a quemarlo, evitando la combustión que genera gran parte de las sustancias tóxicas presentes en el humo del cigarrillo y alejándolos considerablemente del nivel de riesgo del cigarrillo.

Diversos estudios han observado reducciones significativas en la producción de compuestos nocivos y en la exposición de los usuarios a determinados tóxicos en comparación con los cigarrillos. En esa línea, la revisión sistemática Beyond the WHO Priority Toxicants: A Systematic Review of Harmful and Potentially Harmful Constituents in IQOS Aerosols, publicada en Toxics en julio de 2026, concluye que los estudios disponibles describen niveles inferiores de muchos tóxicos relacionados con la combustión en los aerosoles de esta marca de tabaco calentado, especialmente monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles e hidrocarburos aromáticos policíclicos, aunque también subraya que ciertos compuestos siguen siendo detectables y que conviene ampliar y armonizar los paneles de monitorización.

Sin embargo, los expertos insisten en que no están libres de riesgo y que siguen siendo necesarios más estudios a largo plazo para conocer con precisión sus efectos sobre la salud.

Vapeadores regulados y bolsas de nicotina sin tabaco

La clasificación del Dr. Zafar sitúa a los vapeadores regulados y a las bolsas de nicotina sin tabaco entre las alternativas de menor riesgo relativo junto al tabaco calentado para quienes consumen nicotina.

En este contexto, una comunicación especial publicada online en JAMA el 30 de julio de 2026 concluyó que existe evidencia suficiente para incorporar los cigarrillos electrónicos con nicotina a las conversaciones clínicas sobre abandono del tabaco en fumadores adultos, destacando que la sustitución completa del cigarrillo por vapeadores reduce la exposición a numerosos tóxicos en comparación con seguir fumando, aunque estos productos no están exentos de riesgo y aún faltan datos de seguimiento a largo plazo.

El investigador señala que los productos sin combustión exponen a los usuarios a niveles significativamente inferiores de sustancias nocivas en comparación con el cigarrillo. No obstante, recuerda que la evidencia científica todavía presenta incertidumbres, especialmente por la falta de estudios que sigan a los usuarios durante varias décadas.

No consumir nicotina: la alternativa de menor riesgo

En la parte más baja de la escala de riesgo se encuentra la abstinencia completa de tabaco y nicotina, aunque las terapias de reemplazo, como los parches y los chicles de nicotina, han demostrado una menor adherencia que los vapeadores como método para dejar de fumar, según han señalado diversos estudios publicados en revistas como JAMA.

El mensaje principal del Dr. Zafar es que el mayor beneficio para la salud se obtiene cuando se abandona por completo el cigarrillo y, en última instancia, cualquier forma de consumo de nicotina. Según subraya, esta sigue siendo la opción de menor riesgo para la salud.

El ranking de riesgo: de más nocivo a menos nocivo

De acuerdo con la valoración del Dr. Zafar, la escala general de riesgo quedaría así:

Cigarrillos: la opción más perjudicial.

Snus o bolsas con tabaco.

Vapeadores regulados, tabaco calentado y bolsas de nicotina sin tabaco.

No consumir nicotina o utilizar terapias de reemplazo de nicotina autorizadas: la opción de menor riesgo.

Septiembre, el mejor momento para dejar atrás el cigarrillo

Tras las vacaciones, muchas personas aprovechan la vuelta a la rutina para adoptar hábitos más saludables. En este contexto, el mensaje que se desprende del análisis del Dr. Zafar es contundente: el mayor beneficio para la salud llega cuando se abandona por completo el cigarrillo.

El experto también recuerda que el llamado «uso dual» —seguir fumando mientras se vapea o se utilizan bolsas de nicotina— puede generar una falsa sensación de reducción del riesgo. Según explica, los avances más significativos para la salud se producen cuando el fumador deja de consumir cigarrillos por completo.

Por eso, con el verano llegando a su fin y la vuelta a los hábitos cotidianos a la vuelta de la esquina, septiembre puede convertirse en una oportunidad para replantearse el consumo de tabaco. La conclusión del especialista es clara: estar libre tanto de tabaco como de nicotina sigue siendo la opción de menor riesgo para la salud, pero para quienes continúan fumando, abandonar el cigarrillo es el paso más importante que pueden dar.