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Un grupo de científicos europeos independientes y expertos en salud pública de distintos países europeos, en concreto un total de 26, han remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y a miembros del Ejecutivo comunitario en la que instan a revisar el enfoque regulatorio sobre los productos del tabaco y la nicotina para alinearlo con la evidencia científica disponible.

La carta ha ido acompañada de 131 estudios científicos no incluidos en el reciente informe de evaluación de impacto de la Directiva publicado por la Comisión Europea, con el objetivo de que el Ejecutivo comunitario tenga conocimiento de ellos.

En la misiva, los firmantes manifiestan su creciente preocupación ante la posibilidad de que la futura normativa europea se base en la premisa de que todos los productos con nicotina presentan riesgos equivalentes a los del cigarrillo convencional, una afirmación que, subrayan, «no está respaldada por la evidencia». «No está respaldado por la evidencia tratar como iguales productos fundamentalmente distintos en términos de riesgo para la salud pública», señalan en la carta.

Los expertos recuerdan que, si bien productos como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina no están exentos de riesgo y deben permanecer sujetos a una regulación estricta —especialmente para evitar su uso por menores—, no pueden equipararse en términos de peligrosidad al tabaco combustible. «Es igualmente incorrecto sugerir que estos productos son tan peligrosos como fumar, o regularlos como si lo fueran».

El principal riesgo es la combustión del tabaco

La carta incide en que el principal factor de riesgo del tabaquismo es la combustión del tabaco, responsable de la liberación de sustancias tóxicas asociadas al cáncer, las enfermedades cardiovasculares y pulmonares, y la mortalidad prematura, mientras que la nicotina, aunque adictiva, no es la causa principal de estos daños.

En este contexto, los científicos recalcan que la evaluación de los productos sin combustión debe realizarse en comparación con el consumo continuado de cigarrillos, y no únicamente frente a la abstinencia total. «La cuestión clave no es si estos productos están libres de riesgo, sino si son más o menos perjudiciales que seguir fumando», remarcan.

Asimismo, advierten de que evaluar estas alternativas exclusivamente frente al «no uso» puede conducir a decisiones regulatorias que no reflejen la realidad de millones de fumadores adultos, para quienes la alternativa inmediata no es dejar de consumir nicotina, sino continuar fumando.



Los científicos también expresan su preocupación por la confusión en el debate público entre nicotina y humo, alertando de que esta equiparación puede inducir a error tanto a la ciudadanía como a los responsables políticos. «Confundir la nicotina con el humo no es un error técnico menor: desinforma al público y puede dar lugar a una mala legislación».

En relación con la protección de los menores, los firmantes coinciden en que debe ser una prioridad, aunque subrayan que este objetivo no debe sustituir al rigor científico ni justificar políticas basadas en premisas incorrectas. En este sentido, señalan que la evidencia internacional muestra que el tabaquismo juvenil ha seguido descendiendo en países donde existen alternativas sin combustión bajo marcos regulatorios estrictos.

Generación libre de tabaco

Finalmente, la carta de los científicos europeos señala que el objetivo de la Unión Europea de alcanzar una «generación libre de tabaco» —definida como una prevalencia inferior al 5% en 2040— podría verse comprometido si la regulación no distingue adecuadamente entre los distintos productos. «Legislar sobre la base de que todos los productos con nicotina son iguales corre el riesgo de proteger el mercado del cigarrillo en lugar de reducirlo».

Por todo ello, los expertos instan a la Comisión Europea a adoptar un enfoque regulatorio que refleje el continuo de riesgo entre productos, distinga claramente entre los efectos de la combustión y la nicotina, y siga el enfoque comparativo solicitado por el Parlamento Europeo en sus resoluciones. «Europa no puede afirmar que sigue la ciencia en la lucha contra el cáncer mientras ignora una de las distinciones científicas más básicas: la diferencia entre el humo y los productos sin combustión».