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En el convento de clausura donde vive Sor Purificación Ojanguren, el pasado 11 de mayo celebró sus 100 años rodeada de sus hermanas clarisas de San Juan de la Penitencia, una comunidad religiosa sita en Alcalá de Henares, fundada por el Cardenal Cisneros en 1.508. Este convento alberga un museo con piezas históricas, incluyendo el báculo y el testamento del Cardenal Cisneros.

A la misa concelebrada acudió el doctor Manuel de la Peña, director de la Cátedra del Corazón y Longevidad y presidente del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social, que habló con todas las monjas clarisas y pudo constatar que el secreto de longevidad de Sor Puri ha sido vivir centrada en la oración, la meditación y la elaboración a mano de productos artesanales, como los objetos de ganchillo o punto de cruz y ropa de bebé, entre otros.

Para estas clarisas de clausura, practicar la meditación es fundamental, ya que nos permite «estar con uno mismo, conocernos mejor, escuchar nuestro corazón y nuestra mente. Si se hace silencio con uno mismo, se entra en contacto con el universo entero». Así de sencillo se lo transmitió la hermana Mariuca, que lleva la voz cantante, al doctor De la Peña.

Sor Puri a sus 100 años, lleva 86 años encerrada en el convento, desde los 14 años ha elegido esta opción de vida. A su lado hay hermanas clarisas que llevan más de 70 años de clausura y ya solo salen para ir al médico, a la farmacia o al banco. De los diez hermanos, cinco han sido religiosos y su hermano marista Martín Ojanguren está en proceso de beatificación. Dedica mucho tiempo a rezar, junto a las otras hermanas clarisas y también a estar a solas con Dios, y eso le da fuerzas y energía para seguir adelante, señala De la Peña.

Un rosario y un libro como regalo

El doctor de la Peña le regaló un rosario bendecido en el Vaticano por el cardenal Angelo Acerbi, que también tiene 100 años. Asimismo, el doctor le ha entregado a todas las hermanas clarisas su Guía para vivir sanos 120 años, un best-seller en el cual relata historias reales de las personas más longevas del mundo que han pasado de los 100 y 110 años, entre las cuales se encuentra Sor Rosario Soto, la monja de Santander que cumplió en marzo 112 años al lado del afamado doctor.

Hacer un recorrido por España y conocer a los cerca de 20.000 centenarios lleva su tiempo. Tan solo un médico de renombre mundial como el infatigable y reputado cardiólogo Manuel de la Peña Alonso-Araujo realiza este tour interminable, el cual le ha permitido descubrir un verdadero yacimiento de supercentenarios, quienes le están revelando sus secretos para llegar sanos a los 120, y que se han hecho virales en las redes sociales de De la Peña, donde sus reels han alcanzado millones de visualizaciones.