El Consejo General de Dentistas reclama garantías reforzadas en la homologación de títulos extranjeros de Odontología

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El Consejo General de Dentistas de España ha registrado hoy ante el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades su informe de aportaciones al Proyecto de Real Decreto de reconocimiento y verificación académica y profesional de las titulaciones universitarias oficiales obtenidas en sistemas universitarios extranjeros.

En el documento, el Consejo General comparte el objetivo de agilizar, hacer más transparente y mejorar la trazabilidad de los procedimientos de homologación. No obstante, advierte de que, en el caso de las profesiones sanitarias y, en particular, de la Odontología, esa agilización debe ir acompañada de garantías suficientes para preservar la seguridad de los pacientes, la calidad asistencial y la correcta ordenación del ejercicio profesional.

La homologación al título que habilita para ejercer como dentista no tiene un efecto meramente académico, sino que permite acceder al ejercicio clínico sobre pacientes, con capacidad de diagnóstico, tratamiento, intervención quirúrgica, prescripción de medicamentos y productos sanitarios, indicación de prótesis y actuación sobre colectivos especialmente vulnerables. Por ello, el Consejo considera imprescindible que cada expediente sea evaluado con criterios rigurosos y con participación experta de la profesión.

Entre sus principales propuestas, la Organización Colegial solicita que el informe del Consejo General sea preceptivo en todos los procedimientos de homologación al título habilitante de dentista, salvo en los supuestos estrictamente sujetos al régimen específico de reconocimiento profesional de la Unión Europea. También plantea ampliar el plazo de emisión de esos informes, actualmente previsto en diez días hábiles, hasta treinta días hábiles, prorrogables en expedientes de especial complejidad.

El Consejo General reclama, además, que las medidas de carácter general que puedan aplicarse a determinados títulos o universidades extranjeras no sustituyan la valoración individualizada ni excluyan automáticamente la intervención colegial, puesto que la existencia de resoluciones favorables previas o la pertenencia de una universidad al Espacio Europeo de Educación Superior no garantizan por sí solas la equivalencia profesional necesaria para ejercer con seguridad en España.

Verificar la formación, reforzar la documentación y limitar la automatización

El informe insiste también en la necesidad de verificar de forma expresa que la formación recibida por los solicitantes cumple los estándares vigentes para la Odontología, incluidos los requisitos mínimos de duración, formación clínica supervisada, competencias asistenciales, formación en radiología, farmacología, cirugía bucal, patología oral, salud pública, deontología y odontología digital.

Asimismo, el Consejo propone reforzar la documentación exigida en las solicitudes de homologación, incorporando información detallada sobre programas docentes, carga práctica, experiencia clínica con pacientes, supervisión, habilitación profesional en el país de origen y, cuando proceda, certificados de buena conducta profesional.

El presidente del Consejo General de Dentistas, el Dr. Óscar Castro Reino, subraya que “la movilidad internacional de profesionales es positiva y necesaria, pero debe desarrollarse con seguridad jurídica, rigor académico y garantías clínicas suficientes”. En este sentido, recuerda que “una homologación insuficientemente verificada no beneficia a nadie: ni al paciente, ni al profesional homologado, ni a las universidades, ni al conjunto del sistema sanitario”.

La Organización Colegial también pide que el futuro Real Decreto incorpore cautelas frente a la automatización excesiva de los procedimientos. En concreto, solicita que ninguna resolución de homologación en profesiones sanitarias se base exclusivamente en tratamientos automatizados de datos o en criterios generales aplicados sin revisión humana cualificada.

Finalmente, el Consejo General solicita que el texto definitivo del Real Decreto preserve el equilibrio entre agilidad administrativa y protección de la salud, garantizando que la homologación de títulos extranjeros con efectos profesionales en Odontología se realice conforme a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad, transparencia, calidad académica, seguridad clínica y protección de los pacientes.