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Los médicos de toda España afrontan una nueva semana de huelga, la cuarta en lo que va de año, en un conflicto que sigue enquistado con el Ministerio de Sanidad. La protesta llega sin avances significativos tras meses de negociación fallida, en un escenario de creciente tensión entre el colectivo médico y la titular del departamento, Mónica García, a quien los profesionales responsabilizan de la falta de soluciones reales y la han tachado incluso de «traidora» y exigiendo su dimisión. «En cualquier país del entorno ya habría presentado su dimisión el responsable de Sanidad por higiene democrática», señalan.

Desde el Ministerio se defiende el estatuto marco como una mejora sustancial de las condiciones laborales. Sin embargo, los convocantes de la huelga rechazan sus explicaciones con «evasivas» y exigen un «estatuto propio y una negociación exclusiva», una postura que Sanidad interpreta como un bloqueo deliberado, algo que niegan los sindicatos médicos al acusar a Sanidad de huelga política.

El resultado es un conflicto que se cronifica y que mantiene a la sanidad pública en tensión, con paros que se extienden por todo el país. Los médicos mantienen la presión en las calles, denunciando un modelo que consideran insuficiente y reclamando cambios estructurales profundos en su regulación laboral.

Los sindicatos del comité de huelga -Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)- insisten en exigir un estatuto propio, y en abrir una vía de negociación exclusiva con el Ministerio al margen de las organizaciones de la mesa. Reuniones sin la figura del mediador que Mónica García habría impulsado para cronificar la huelga y provocar el desgaste médico.

Así las cosas, los médicos volverán a las calles durante toda la semana, ya sea secundando la huelga estatal o la autonómica que han programado paralelamente las respectivas delegaciones autonómicas sindicales. El seguimiento de las precedentes ha sido bastante similar, con cifras que han oscilado en el 60 %, según los propios sindicatos.

Con todo, desde mañana y hasta el viernes se sucederán las protestas en toda la geografía, con el miércoles 20 como día central: ese día están previstas varias manifestaciones, como en Bilbao, Vigo o Valencia, y distintas concentraciones, como la que hará Amyts frente al Ministerio.

Peticiones de los médicos

Los médicos en huelga en España reclaman principalmente un Estatuto propio y diferenciado dentro del Sistema Nacional de Salud, al considerar que su formación, responsabilidad clínica y carga asistencial no están adecuadamente reflejadas en el marco laboral actual. También exigen una reducción real de la jornada laboral, con una propuesta de 35 horas semanales en horario ordinario, y que el exceso de jornada y las guardias se regulen de forma estricta, voluntaria y mejor remunerada, evitando que se conviertan en horas estructurales encubiertas.

Otro de los puntos clave es la reforma del sistema de guardias médicas, que actualmente puede llegar a 24 horas continuadas, lo que los sindicatos consideran inasumible por el impacto en la salud del profesional y la seguridad del paciente. Además, piden que estas horas cuenten plenamente para la jubilación y que se establezca un régimen específico de descanso y compensación. A esto se suma la demanda de una clasificación profesional propia (tipo A1+), mejoras en la jubilación anticipada por penosidad y una revisión de las condiciones de incompatibilidad laboral.