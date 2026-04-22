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Los médicos se encaminan hacia su sexta huelga nacional en poco más de un año contra la reforma laboral impulsada por la ministra de Sanidad, Mónica García, en un conflicto que el sector considera bloqueado por la falta de avances reales. El Comité de Huelga —integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)— ha confirmado la continuidad de las movilizaciones del 27 al 30 de abril.

Aunque la propuesta del Ministerio generó inicialmente ciertas expectativas, los representantes médicos sostienen que su contenido no aborda los problemas estructurales del colectivo ni garantiza mejoras reales en sus condiciones laborales. A su juicio, la falta de avances consolida un escenario de bloqueo que atribuyen directamente a la gestión del departamento que dirige Mónica García, lo que mantiene abiertas las puertas a nuevas jornadas de protesta a nivel nacional.

Ante esta situación, el Comité de Huelga ha trasladado una contrapropuesta centrada en los ejes clave del conflicto:

La creación de un Estatuto propio del médico y facultativo, acorde a su formación y responsabilidad.

Un ámbito de negociación específico, con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas.

La implantación de una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación.

Una clasificación profesional justa, acorde al nivel formativo y a la responsabilidad clínica.

Un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico.

El Comité de Huelga advierte de que la propuesta del ministerio no ofrece seguridad jurídica suficiente para una negociación propia ni compromisos efectivos en materias clave como jornada, clasificación profesional o jubilación.

Tras más de 14 meses de conflicto sin avances reales, los médicos afrontan unas nuevas jornadas de huelga la próxima semana, que se suman a las ya celebradas en febrero y marzo de una semana.

Las organizaciones que conforman el Comité de Huelga subrayan que el mantenimiento del conflicto no responde a una falta de voluntad de acuerdo por parte del colectivo médico, sino a la ausencia de propuestas útiles por parte del ministerio. En este sentido, se reitera la disposición al diálogo, pero se advierte de que sin avances concretos no es posible desconvocar la huelga, que tendrá sus próximas jornadas del 27 al 30 de abril.

Asimismo, los médicos y facultativos han trasladado de nuevo sus disculpas a los pacientes, conscientes de que son los más afectados por esta situación, y recuerdan que la movilización no se dirige contra ellos, sino que también busca garantizar su seguridad y una atención sanitaria de calidad. Es precisamente por ese compromiso por el que se ven obligados a mantener las protestas.

Finalmente, desde el Comité hace un llamamiento a la unidad del colectivo médico y al seguimiento de las movilizaciones ante un escenario en el que está en juego no sólo una convocatoria de huelga, sino el futuro de la profesión médica y la calidad del Sistema Nacional de Salud.

Mediador

La estrategia del Gobierno no ha logrado frenar el conflicto en la sanidad, y el malestar del colectivo médico sigue creciendo tras meses sin avances significativos. Lejos de acercar posturas, las medidas planteadas han sido percibidas como insuficientes por los representantes profesionales, que consideran que no abordan los problemas estructurales ni mejoran de forma tangible sus condiciones laborales.

En este contexto, los médicos avanzan hacia una sexta huelga nacional en poco más de un año, en un pulso cada vez más tenso con el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García. El conflicto continúa enquistado y, ante la falta de soluciones efectivas, el Comité de Huelga mantiene las movilizaciones y no descarta intensificar las protestas en los próximos meses.