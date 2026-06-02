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El auge de deportes como el running, el pádel y el crossfit ha incrementado notablemente las consultas por lesiones en pies y tobillos. Aunque se trata de disciplinas deportivas muy distintas, todas comparten un denominador común: una elevada exigencia biomecánica que, si no se controla, puede derivar en lesiones recurrentes.

Según explica Jairo Casal, podólogo de Podoactiva, la Unidad de Biomecánica del Pie del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre, muchas de estas dolencias podrían prevenirse con una correcta evaluación de la pisada y un tratamiento personalizado. Tal como explica el especialista, «gran parte de las lesiones que tratamos no se deben únicamente al impacto o a la intensidad del deporte, sino a una biomecánica alterada del pie que se repite gesto tras gesto».

Lesiones deportivas

Los llamados «pies de runner» son un reflejo de las exigencias físicas que implica el running, y muchas veces muestran signos visibles de sobrecarga, traumatismos o mala técnica. «Correr con una pisada inadecuada o con calzado no adaptado multiplica el riesgo de lesión, sobre todo en corredores aficionados» señala Casal.

El especialista destaca que lo que más atiende en consulta son «uñas negras o hematomas subungueales; sobrecargas metatarsales; hiperqueratosis (callosidades en zonas de presión); ampollas o rozaduras frecuentes; dolor en el talón o en la planta; alteraciones de las estructuras por sobrecarga o técnica deficiente». «Aunque algunas de estas lesiones parecen superficiales, otras pueden ser el inicio de patologías más serias como fascitis plantar, fracturas por estrés o neuromas», afirma Jairo Casal.

Existe la percepción generalizada de que los brazos, hombros o codos son las zonas más afectadas en la práctica de pádel. Un estudio reciente publicado en la Revista Española de Podología, editada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, revela que la mayoría de las lesiones afectan a las extremidades inferiores, en especial al pie y al tobillo. El pádel, un deporte con constantes cambios de dirección, giros y frenadas, suele provocar esguinces de tobillo, sobrecargas del antepié, dolor en el talón y lesiones derivadas de una mala estabilidad lateral. «El pádel exige mucha estabilidad. Cuando el pie no absorbe bien las fuerzas, el tobillo y la rodilla acaban pagando el precio», añade el especialista.

Por su parte, el crossfit, caracterizado por ejercicios de alta intensidad, saltos y levantamientos de peso, está asociado a sobrecargas del arco plantar, dolor en el retropié, tendinitis y problemas derivados de una mala distribución de cargas. Jairo Casal comenta que en esta disciplina deportiva, «vemos muchas lesiones por falta de adaptación progresiva y por una base biomecánica deficiente» y subraya que «aunque muchas ocurren en el tren superior, hay un gran porcentaje de lesiones enfocadas en el tren inferior que afectan directamente al pie, pilar fundamental para la práctica de esta modalidad de entrenamiento, como esguince lateral de tobillo; síndrome del seno del tarso; fracturas por estrés; periostitis tibial; sesamoiditis; uña negra en el pie por hematomas subungueales; fascitis plantar, tendinitis, incluso rotura del tendón de Aquiles».

La importancia del estudio biomecánico

Desde la Unidad de Biomecánica del Pie del Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre destacan que el estudio biomecánico de la pisada es una herramienta clave tanto para deportistas profesionales como amateurs. Esta evaluación permite analizar cómo se comporta el pie en estática y en movimiento, detectar desequilibrios y diseñar tratamientos personalizados, como plantillas a medida, orientadas a mejorar el rendimiento y prevenir lesiones. «No se trata solo de tratar la lesión cuando aparece, sino de entender su origen y evitar que vuelva a repetirse», concluye Jairo Casal.