Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

«¡Paciente escucha, esta también es tu lucha!» se ha convertido en el lema que más ha resonado en la concentración de los médicos en el Hospital Infanta Leonor y otros centros sanitarios, donde cientos de médicos y facultativos han vuelto a salir a la calle para exigir mejores condiciones laborales y un Estatuto Marco propio para su profesión. Bajo ese grito, los profesionales intentan conectar con la ciudadanía y recordar que sus reivindicaciones no sólo son de los médicos, sino de todo el sistema sanitario, que consideran al borde del colapso tras años de sobrecarga y falta de reconocimiento adecuado.

La protesta, que forma parte de una segunda semana de huelga indefinida convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y otras organizaciones médicas, viene marcada por un fuerte cansancio entre los profesionales. Los facultativos denuncian jornadas interminables, guardias de hasta 24 horas seguidas que siguen siendo obligatorias, y una carga de trabajo que supera con creces a la de otros colectivos sanitarios sin que se vean reflejados en mejoras de condiciones, salarios o conciliación familiar.

Luchas laborales

La figura de la ministra de Sanidad, Mónica García, ha sido objeto de duros reproches por parte de los manifestantes y los sindicatos convocantes. Algunos de los portavoces de la huelga han recordado que García, en su etapa como activista y sindicalista, salía a las calles a apoyar luchas laborales, una actitud que hoy contrasta con su gestión actual al frente del Ministerio.

Según el sindicato médico, la ministra se ha negado a sentarse a negociar directamente con el comité de huelga y ha rechazado muchas de las demandas específicas de los profesionales, incluso tras cinco huelgas generales del colectivo en contra de su propuesta de Estatuto Marco.

Los médicos critican también que, pese a que el borrador de la nueva norma pactado por el Ministerio con sindicatos generales introduce algunas mejoras parciales —como la reducción de algunas guardias de 24 a 17 horas—, no aborda problemas de fondo como la falta de diferenciación profesional, el reconocimiento real de las guardias, ni una carrera profesional digna con formación continuada, criterios objetivos de méritos o sistemas de homologación flexibles que otros países europeos ya aplican.

Impacto en la atención sanitaria

Además, la huelga ya ha tenido impacto tangible en la atención sanitaria. En varias comunidades autónomas se han suspendido miles de consultas, pruebas diagnósticas y cirugías no urgentes, y asociaciones como El Defensor del Paciente han exigido al Ministerio un diálogo «urgente» para evitar que esta situación perjudique la atención sanitaria de los ciudadanos, subrayando que «es nuestra salud» la que está en juego mientras persisten las negociaciones estancadas.

Entre las demandas concretas que los médicos han puesto sobre la mesa se encuentran una jornada laboral justa similar a la de otras categorías sanitarias, la regulación de guardias fuera de la jornada ordinaria y su remuneración adecuada, la instauración de la jubilación anticipada con coeficientes reductores por penosidad, la subida de la paga por guardias al 175 % y la garantía de voluntariedad en las horas complementarias, entre otras.

Todos estos puntos forman parte de la propuesta de un Estatuto Marco específico para los médicos, que el colectivo considera indispensable para garantizar la calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el bienestar tanto de pacientes como de profesionales.

Con la movilización programada hasta al menos junio, y nuevas concentraciones previstas en hospitales de toda España, el conflicto entre el sector médico y el Ministerio de Sanidad no muestra signos de resolverse a corto plazo, mientras los sanitarios insisten en que sólo un estatuto que reconozca su singularidad profesional puede poner fin a años de insatisfacción y desgaste en la sanidad pública.