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La Comunidad de Madrid ha reforzado su Programa de Cribado Neonatal con la ampliación de la prueba del talón hasta las 35 enfermedades detectables y la puesta en marcha de CRINEO, una nueva plataforma tecnológica destinada a mejorar la identificación, seguimiento y acceso a los resultados de las pruebas realizadas a los recién nacidos.

El nuevo sistema, desarrollado con una inversión superior al millón de euros, permitirá crear un registro único de nacimientos que integrará la información procedente de todas las maternidades públicas y privadas de la región. Según ha explicado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, esta herramienta garantizará la correcta identificación y trazabilidad de todos los recién nacidos dentro del sistema sanitario madrileño.

Para ello, CRINEO se conectará con SIP-CIBELES, el sistema de información poblacional del Servicio Madrileño de Salud, permitiendo asignar a cada bebé su Código de Identificación Personal Autonómico (CIPA) durante las primeras 24 horas de vida.

La nueva tecnología mejorará además la gestión de los tres programas de cribado neonatal de la sanidad madrileña: la detección de enfermedades endocrino-metabólicas mediante la prueba del talón, el cribado de hipoacusia y el de cardiopatías congénitas críticas.

Uno de los principales avances será el acceso directo de las familias a los resultados. Desde este miércoles, los padres recibirán la información de la prueba del talón mediante un SMS, un correo electrónico y una notificación en la Tarjeta Sanitaria Virtual (TSV), donde podrán consultar el informe cuando los resultados sean normales. En caso de detectarse alguna alteración, la Unidad Clínica de Referencia contactará directamente con la familia para informarles y programar las pruebas necesarias.

Asimismo, CRINEO permitirá incorporar automáticamente al recién nacido a la Tarjeta Sanitaria Virtual de sus progenitores. A través de la opción de tarjeta delegada, los padres podrán consultar el estado y los resultados de los distintos cribados neonatales realizados a su hijo.

Doce nuevas enfermedades en la prueba del talón

La implantación de CRINEO facilitará además la ampliación progresiva del catálogo de patologías incluidas en la prueba del talón. Desde ahora, la Comunidad de Madrid pasa de detectar 23 a 35 enfermedades gracias a la incorporación de 12 nuevos trastornos metabólicos poco frecuentes.

Entre ellos figuran la aciduria argininosuccínica, la argininemia, la citrulinemia tipo I, varias alteraciones relacionadas con el metabolismo de la carnitina y determinadas enfermedades hereditarias que, detectadas de forma precoz, permiten iniciar tratamientos tempranos y mejorar significativamente el pronóstico de los pacientes.

La previsión del Gobierno regional es seguir ampliando el programa antes de que finalice el año, hasta alcanzar las 37 enfermedades incluidas en el cribado neonatal. Para ello se incorporarán la adrenoleucodistrofia y la leucodistrofia metacromática, dos patologías neurológicas graves cuyo diagnóstico precoz resulta fundamental para mejorar la evolución clínica de los afectados.