Hormonofobia: estos son los mitos que rodean a la píldora anticonceptiva

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Aunque la sociedad está cada vez más informada sobre los avances en salud reproductiva, todavía persiste una duda frecuente entre mujeres de distintas edades sobre si el uso prolongado de la píldora anticonceptiva puede dificultar un embarazo en el futuro. Los especialistas recuerdan que se trata de un tratamiento ampliamente estudiado y con décadas de desarrollo clínico, cuya función no está asociada a perjudicar la fertilidad futura, sino a ofrecer un método anticonceptivo seguro y eficaz cuando se utiliza bajo supervisión médica.

En los últimos años, además, han proliferado en redes sociales mensajes que cuestionan el uso de anticonceptivos hormonales y alertan sobre supuestos efectos permanentes en el organismo. Sin embargo, los especialistas insisten en que la llamada «hormonofobia» suele estar más relacionada con la desinformación que con la evidencia científica actual.

¿Aumento de peso?

Entre las dudas más habituales que plantean las pacientes durante la consulta figuran cuestiones relacionadas con posibles cambios de peso o con la efectividad del método anticonceptivo. «El aumento de peso no puede atribuirse de forma directa al uso de la píldora. Sin embargo, existen diferentes combinaciones hormonales y presentaciones, por lo que es importante atender a las características y objetivos de cada paciente para indicar la opción más adecuada y evitar efectos indeseados», explica la Dra. Pilar Amador, ginecóloga en Next Fertility.

En los casos en los que surgen dificultades para concebir tras dejar la píldora, la explicación suele encontrarse en el denominado “efecto máscara”. Durante su uso, el ciclo menstrual se regula de forma artificial, lo que puede ocultar patologías previas como el síndrome de ovario poliquístico (SOP) o una baja reserva ovárica. Al suspender el tratamiento, estas condiciones pueden hacerse visibles, generando la percepción errónea de que han sido provocadas por la píldora, cuando en realidad ya estaban presentes o responden al paso del tiempo.

De hecho, los especialistas recuerdan que, en determinadas situaciones, los anticonceptivos cumplen un papel que va más allá de la planificación familiar y pueden indicarse como tratamiento para determinadas patologías ginecológicas, como la endometriosis o algunos trastornos ováricos y endocrinos.

Esta transición tras la suspensión del tratamiento puede generar dudas en algunas mujeres respecto a la recuperación inmediata de su ciclo menstrual habitual. Ante esta situación, la Dra. Pilar Amador aclara: «tras abandonar los anticonceptivos hormonales, lo habitual es que el ciclo menstrual se restablezca con el paso de los ciclos espontáneos. Pueden aparecer ciclos anovulatorios, pero no se trata de una situación permanente, sino transitoria. Ante situaciones inusuales o anormalidades, se debe siempre consultar con un especialista para identificar posibles alteraciones y sus causas».

La edad, un factor a tener en cuenta

Otro factor clave que conviene tener en cuenta es la edad. La fertilidad femenina alcanza su punto máximo entre los 18 y los 25 años y, a partir de ese momento, comienza a descender de forma progresiva, con una caída más notoria a partir de los 35. Esto significa que si una mujer ha utilizado anticonceptivos durante años y decide buscar un embarazo más adelante, es posible que encuentre mayores dificultades debido al envejecimiento natural de su reserva ovárica, no al uso del método en sí. En este contexto, es importante entender que el paso del tiempo, y no la píldora, suele ser el principal factor detrás de una posible disminución de la fertilidad.

«Es fundamental insistir en que, ante cualquier cambio de pauta, se debe consultar previamente a un especialista, puesto que están muy extendidos los llamados ‘descansos’ aleatorios y sin indicación médica que, en lugar de beneficiar, pueden resultar contraproducentes o incluso inadecuados. En función del tipo de anticonceptivo elegido, la pauta de mantenimiento puede ser mensual, trimestral, de uso continuo o con descansos pautados; sin embargo, decidir cómo y cuándo suspender un anticonceptivo para reintroducirlo posteriormente no está indicado sin una justificación clínica o una directriz médica específica», concluye la Dra. Amador.