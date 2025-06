Fact checked

Una advertencia lanzada por las autoridades sanitarias del Reino Unido ha puesto en alerta a profesionales de la salud y pacientes en toda Europa: el medicamento Ozempic, ampliamente utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y, recientemente, para la pérdida de peso, podría interferir con la eficacia de la píldora anticonceptiva oral. Este caso aún no ha sido confirmado oficialmente, por lo que se debe ser en todo caso cautelosos para no alarmar.

Desde marzo de este año, la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA, por sus siglas en inglés) recomienda a las mujeres que utilizan Ozempic y anticonceptivos orales que adopten métodos de barrera adicionales, como el preservativo, para evitar embarazos no deseados.

Ozempic (semaglutida) pertenece a la familia de los agonistas del receptor GLP-1. Su función principal es reducir los niveles de azúcar en sangre y ralentizar el vaciado gástrico, lo que también contribuye a la sensación de saciedad y la pérdida de peso. Sin embargo, esa ralentización del sistema digestivo podría estar afectando la absorción de los anticonceptivos orales, que requieren una metabolización estable y predecible para ser eficaces.

El riesgo es mayor cuando Ozempic se administra en dosis más altas o en tratamientos enfocados en la pérdida de peso, un uso que ha aumentado exponencialmente entre mujeres jóvenes y sanas en los últimos años, incluso fuera de prescripción médica.

Casos en aumento y falta de información

Clínicas y foros médicos de Reino Unido ha advertido de que han podido ocurrir varios casos de embarazos no deseados en mujeres que, pese a tomar la píldora de forma correcta, estaban en tratamiento con semaglutida. Aunque aún no existen cifras globales concluyentes, las denuncias han llevado a organismos sanitarios como la EMA (Agencia Europea del Medicamento) y agencias nacionales a iniciar revisiones.

«El problema no es la píldora en sí, sino cómo el medicamento modifica el tránsito intestinal. Si el anticonceptivo no se absorbe correctamente, su eficacia cae en picado», explica la doctora Marta Gil, endocrinóloga especializada en farmacología.

A raíz de la alerta del Reino Unido, muchas guías clínicas están empezando a actualizarse. Entre las principales recomendaciones para mujeres en tratamiento con Ozempic, se incluyen:

Utilizar métodos anticonceptivos de barrera (preservativo o diafragma).

Considerar métodos anticonceptivos no orales, como el DIU, el implante subdérmico o el anillo vaginal.

Consultar al médico si se presentan náuseas o vómitos, ya que podrían agravar la pérdida de eficacia de la píldora.

¿Qué dicen las autoridades en España?

Aunque el Ministerio de Sanidad aún no ha emitido un comunicado específico, varias asociaciones médicas han comenzado a difundir la alerta entre ginecólogos y médicos de atención primaria.

Algunos médicos afirman que aún no hay datos suficientes y que se debe ser cautos para no alertar y es fundamental que las pacientes estén informadas. No es una cuestión de alarma, pero sí de prevención. Hay que adaptar la anticoncepción al contexto clínico de cada mujer, recuerdan en todo caso.

El auge del Ozempic como fármaco para bajar de peso —fuera de los usos estrictamente médicos— también ha despertado preocupaciones sobre su uso sin control y los posibles efectos secundarios, entre ellos los vinculados a la fertilidad y la salud reproductiva.