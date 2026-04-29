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La sanidad pública española afronta este miércoles el tercer día de una huelga médica indefinida contra la pretensión de la ministra de Sandiad, Mónica García, de aprobar el nuevo Estatuto Marco por el que se regularán todas las profesiones sanitarias. Pero esta tercera semana –desde que se inició la huelga mensual–, está dejando un fuerte impacto asistencial y económico, en un contexto de bloqueo en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García.

El paro, convocado en protesta por las condiciones laborales y la falta de acuerdo sobre el nuevo marco regulador, ha provocado ya la cancelación sólo en Madrid de 152.185 consultas —117.179 en hospitales y 35.006 en Atención Primaria—, además de 7.357 cirugías y 15.372 pruebas diagnósticas, según datos del propio sistema sanitario madrileño. Estos datos, según fuentes madrileñas, señalan que son, junto a otros de pasados meses, el interés de la ministra de Sanidad por la Comunidad de Madrid.

El alcance de estas cifras refleja un deterioro directo en la atención a los pacientes, con listas de espera que previsiblemente seguirán aumentando si el conflicto se prolonga. A ello se suma un impacto económico estimado en más de 11,7 millones de euros, de los cuales cerca de 9,7 millones corresponden al ámbito hospitalario y casi 2 millones a la Atención Primaria. Profesionales del sector advierten de que la falta de acuerdo está agravando una situación ya tensionada, en la que la sobrecarga asistencial y la escasez de personal venían siendo problemas estructurales.

En este escenario, crecen las críticas hacia el Ministerio por no haber logrado encauzar el diálogo con los médicos, lo que está prolongando una huelga que afecta tanto a los profesionales como a miles de pacientes. Mientras tanto, el sistema sanitario continúa acumulando retrasos y presión asistencial, con un impacto que podría extenderse más allá de los días de paro si no se alcanza una solución a corto plazo.

A este balance se suma la presión creciente en el tercer día de huelga, en el que los servicios mínimos no están logrando absorber toda la demanda habitual, especialmente en consultas externas y pruebas diagnósticas. Fuentes del sector sanitario alertan de que muchos centros están funcionando «al límite», con agendas saturadas y reprogramaciones masivas que podrían prolongarse durante semanas. La acumulación de actividad aplazada empieza a traducirse en retrasos adicionales para miles de pacientes, algunos de ellos pendientes de intervenciones o diagnósticos clave.

Condiciones laborales pésimas

En este contexto, el malestar entre los profesionales se ha intensificado, con concentraciones y protestas que reclaman cambios estructurales en las condiciones laborales y una negociación real. Los convocantes de la huelga denuncian que, pese al impacto evidente del paro, no se han producido avances significativos en las conversaciones, lo que alimenta la sensación de bloqueo. La situación, advierten, no sólo afecta al presente del sistema, sino que compromete su sostenibilidad a medio plazo.

Además, en las últimas horas se han elevado las exigencias políticas en torno al conflicto, con voces en todos los sectores sanitarios de España que piden la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que responsabilizan de la falta de acuerdo y de la gestión de la crisis. Estas demandas reflejan el creciente desgaste institucional en torno a una huelga que, lejos de resolverse, se afianza y amplía su impacto en la atención sanitaria.

Mientras tanto, pacientes y profesionales siguen siendo los principales afectados de un pulso que continúa sin visos de solución inmediata, en un sistema que acumula retrasos, tensión asistencial y un coste económico cada vez mayor.