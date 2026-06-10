Jorge Lobo, entrenador, sobre el pilates para brazos: «Tener unos brazos fuertes ya no se asocia con verse grande sino con tener un cuerpo más equilibrado y con más capacidad física»

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Se acabó el mito de que entrenar los brazos te hará ganar volumen en ellos. Muchas mujeres buscan tener sus brazos bien definidos y funcionales; prueba de ello es el incremento en la búsqueda de rutinas de ejercicios de pilates enfocados a los brazos. A través de las redes sociales, muchas mujeres buscan ejercicios con los que fortalecer el tren superior, una de las grandes tendencias de este año.

Para Jorge Lobo, entrenador y fundador de Piko Studio, este cambio responde a una nueva forma, en la mentalidad femenina, de entender el cuerpo y el ejercicio. El entrenador afirma que «cada vez hay más interés en verse bien, sí, pero también en sentirse fuerte, ágil y funcional».

Brazos fuertes no significa musculados

Tener los brazos en buena forma ya no está asociado a que estos se vean grandes, sino a tener el cuerpo de una forma más equilibrada, con una mejor postura y una mayor capacidad física durante el día a día. «Ahora muchas mujeres buscan un cuerpo con más energía. El foco está derivando hacia sentirse mejor», asegura Jorge.

Esta evolución explica que cada vez sean más las mujeres que incorporan ejercicios específicos para entrenar el tren superior y perder el miedo así a desarrollar demasiado el músculo. El principal error que se comete, según Lobo, es «evitar completamente el entrenamiento de fuerza», ya que a través de este se puede «desarrollar una mejor forma física sin ganar masa muscular excesiva, dado que esto no ocurre con facilidad».

La combinación que más recomiendan

El entrenador insiste en que no se trata de elegir una disciplina u otra, sino que «lo más interesante suele ser combinar ambos métodos». El entrenamiento de fuerza, por su parte, es fundamental para proteger las articulaciones y controlar la ganancia de masa muscular, mientras que el pilates ofrece un entrenamiento de core, cardio y aporta un mayor sentimiento de bienestar interno.

Es por ello que se deben combinar ejercicios de ambos tipos para lograr definir los brazos y hacerlos «más ágiles y funcionales». Además, trabaja mucho el tiempo en el que el cuerpo se encuentra bajo tensión y la conexión corporal.

Tener los brazos fuertes no es solo estética

Para Lobo, entrenar los brazos va mucho más allá del objetivo de que se vean estéticos. Aumentar la fuerza en ellos permite facilitar muchas situaciones cotidianas, como cargar con bolsas o arrastrar maletas pesadas. Asimismo, el ejercicio activo «permite fortalecer las articulaciones, mejorar la postura o mantener autonomía con el paso de los años».

Lobo concluye que «la fuerza en el tren superior también influye en la estabilidad del cuerpo y en la salud de los huesos, algo especialmente destacado en mujeres a medida que van avanzando los años».