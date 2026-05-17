Los primeros sondeos de las elecciones autonómicas en Andalucía tras el cierre de la mayoría de los colegios este domingo dan como ganador al PP del presidente Juanma Moreno (PP) con una horquilla de 56-59 diputados (44,8%), después de los 58 escaños cosechados en los comicios de 2022, con lo que revalidaría la mayoría absoluta (55).

Por su parte, según una encuesta realizada por Sigma Dos para Canal Sur (Forta), el PSOE de la ex vicepresidenta primera del Gobierno María Jesús Montero repetiría como segunda fuerza, pero sufriendo una significativa caída, pues se hundiría a su mínimo histórico con 26-29 escaños (22,5%) tras quedar con 30 en los comicios de 2022.

Como tercera fuerza se situaría la candidatura de Vox, encabezada por Manuel Gavira, que alcanzaría los 13-15 parlamentarios (13,2%), logrando una representación muy similar a la lograda hace cuatro años, cuando obtuvo 14 diputados.

La opción Por Andalucía, liderada por Antonio Maíllo e integrada por IU, Sumar y Podemos, entre otras formaciones de extrema izquierda, obtendría 5-6 escaños (7,3%), repitiendo como cuarta fuerza y conservando así los 5 diputados de 2022.

En quinto lugar quedaría Adelante Andalucía, la candidatura que ahora capitanea José Ignacio García tras suceder a la anticapitalista Teresa Rodríguez, ex eurodiputada de Podemos, y que duplicaría su resultado de hace cuatro años, pasando de 2 diputados a 4-5 (6,8%). El total de parlamentarios que se eligen este domingo son 109, y el sondeo de Sigma Dos ha estimado una participación del 62,9%. Han concurrido candidaturas de 25 partidos y tres coaliciones.

2,5% más de electores

Más de 6,8 millones de andaluces han podido ejercer el derecho al voto este domingo 17 de mayo en las elecciones al Parlamento de Andalucía, una cifra que supone un incremento del 2,5% en comparación con el censo electoral de los comicios celebrados en junio de 2022, según datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral recabados por Ep.

En concreto, han sido 6.812.902 los andaluces con derecho a voto en estas elecciones autonómicas, 171.046 más que los 6.641.856 que estaban convocados hace cuatro años. De esos 6,8 millones de electores andaluces, 302.070 son residentes en el extranjero, convocados a las urnas para elegir a los 109 diputados que conformarán el Parlamento de Andalucía de la XIII Legislatura. También son los primeros comicios en los que votarán los nacionalizados vía ley de Memoria Democrática y en los que no ha existido ya el voto rogado.

Del total de electores llamados este domingo a las urnas en Andalucía 368.858 han tenido opción de ejercer el derecho al voto por primera vez en unos comicios autonómicos al haber cumplido 18 años tras la anterior votación, que tuvo lugar el 19 de junio de 2022, cuando también estas elecciones se celebraron en solitario.

Siete de las ocho provincias andaluzas han ganado electores respecto al 19 de junio de 2022 -Almería (23.410), Cádiz (24.654), Córdoba (1.827), Granada (25.323), Jaén (6.223), Málaga (57.499) y Sevilla (39.422)-, y sólo Huelva ha reducido su población convocada este domingo a las urnas con 6.096 electores menos.