Quién es y a qué se dedicaba Manuel Gavira, el candidato por Vox en las elecciones andaluzas

Manuel Gavira Florentino es un político español nacido en Cádiz en 1969 (59 años) y está vinculado a Vox, formación de la que es uno de sus principales representantes en Andalucía. Desde 2018 es diputado en el Parlamento de Andalucía por la circunscripción de Cádiz, donde ha ocupado distintos cargos dentro del grupo parlamentario. Ahora, es el candidato de Vox para las elecciones de Andalucía de este domingo.

Gavira es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz y ha desarrollado su actividad profesional como abogado, además de trabajar como mediador civil y mercantil y asesor empresarial antes de su etapa política.

Su entrada en la política institucional se produjo con las elecciones autonómicas de 2018, en las que Vox obtuvo por primera vez representación en el Parlamento andaluz. En esos comicios, Gavira resultó elegido diputado, formando parte del primer grupo parlamentario del partido en la comunidad.

Dentro del Parlamento andaluz, ha desempeñado diferentes responsabilidades orgánicas. Fue secretario tercero de la Mesa del Parlamento en la legislatura iniciada tras las elecciones de 2018 y posteriormente asumió funciones de portavoz del grupo parlamentario de Vox en Andalucía.

En las elecciones autonómicas de 2022 volvió a ser elegido diputado, manteniendo su escaño por la provincia de Cádiz. Tras la reorganización interna del partido en Andalucía, continuó ejerciendo como una de sus principales figuras institucionales en la cámara autonómica.

Este 2026, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox lo designó como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía para las elecciones autonómicas, situándolo como cabeza de lista de la formación en la comunidad.

Desde entonces, ha compatibilizado su papel de portavoz parlamentario con la condición de candidato electoral, centrando su actividad política en el ámbito andaluz y en la acción parlamentaria del grupo de Vox en la Comunidad Autónoma.

¿Qué propone Gavira?

Vox llega con la intención de consolidar su posición y, si puede, ampliarla. Los 14 escaños actuales le dan margen, pero su objetivo es ir más allá.

La clave en su caso no es sólo el resultado, sino lo que pueda hacer con él. Si el PP no alcanza la mayoría absoluta, Vox podría tener la llave. Y eso cambiaría bastante el escenario. Su discurso sigue centrado en marcar perfil propio frente a PP y PSOE, con temas como el campo, la inmigración o la vivienda muy presentes en su campaña.