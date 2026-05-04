Abascal sobre las elecciones andaluzas: «No nos jugamos que gobierne el PSOE, sino la prioridad nacional»

Santiago Abascal quiere dejar claro la influencia de Vox en los pactos con el PP en Extremadura, Aragón, y Castilla y León próximamente de cara a las elecciones andaluzas. El líder de Vox ha advertido que lo que «se juegan» los andaluces no es el regreso del PSOE en Andalucía, sino que el gobierno de la Junta «defienda la prioridad nacional».

«Es inhumano decir que en España cabe toda África cuando nuestros jóvenes no tienen trabajo», ha lamentado en Motril este lunes, tras visitar la provincia de Jaén y denunciar la situación «lamentable» del campo andaluz ante la competencia desleal y la «inacción» de la Junta de Andalucía con el PP.

«No nos jugamos que gobierne el PSOE, sino la prioridad nacional», ha advertido en alusión al candidato popular Juanma Moreno, de quien ha afeado su oposición a los acuerdos acordados en el resto de España con los populares, identificándole como «modelo Rajoy», en referencia al expresidente del Gobierno de España, cuando tuvo mayoría absoluta.

«Lo que el día 17 de mayo se elige es si Juan Manuel Moreno Bonilla sigue tranquilamente sentado de brazos cruzados viendo pasar el tiempo o si realmente podemos hacer algo como en Castilla y León, en Extremadura y en Aragón, donde VOX ha conseguido ser decisivo», ha señalado ante más de 3.000 personas en la plaza España granaína.

Más de 3.000 personas mostrando su cariño a @Santi_ABASCAL en MOTRIL. La ola de SENTIDO COMÚN es imparable. pic.twitter.com/dfQ88zR7Hn — VOX 🇪🇸 (@vox_es) May 4, 2026

Para Abascal, la fuerza de Vox se refleja en el impacto de las políticas pactadas: Pagar los impuestos más bajos de toda España, la oposición activa a Mercosur y al Pacto Verde y defender a agricultores, ganaderos y pescadores. «Se van a oponer a la regularización masiva e ilegal de Pedro Sánchez y el dinero público que se utilice para la inmigración va a ser para pagar el billete de vuelta y decir que los que han llegado ilegalmente van a ser repatriados», ha señalado.

En relación con la inmigración ilegal, Abascal ha defendido la prioridad nacional y ha afirmado que «España es para los españoles y para la gente que lleva mucho tiempo trabajando con nosotros, que entró en España legalmente, que lleva mucho tiempo cotizando y a los que manifestamos nuestro respeto y nuestra gratitud».

Por otra parte, Abascal ha advertido de que Sánchez no sólo «está dispuesto a robar a los españoles la democracia», sino también «las elecciones del año 2027», acusándole, en este sentido, de «manipular el censo electoral» mediante la nacionalización masiva de inmigrantes.

«Está dispuesto a robarnos las próximas elecciones» regalando «lo más precioso que tenemos los españoles, que es nuestra nacionalidad», ha afirmado. «Primero los regularizan, después los nacionalizan para que griten ‘Viva Pedro Sánchez’ y para que voten», ha destacado.