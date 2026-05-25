Un ex oficial de inteligencia israelí: «El reconocimiento del Estado palestino por Sánchez fortaleció directamente a Hamás»

Alexander Grinberg es ex oficial del Departamento de Investigación de Inteligencia Militar de las Fuerzas de Defensa de Israel. Advierte de que el reconocimiento del Estado palestino impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la guerra supuso un espaldarazo político a los terroristas de Hamás. Es experto en Irán en el Instituto de Jerusalén de Estrategia y Seguridad. Durante la entrevista concedida a OKDIARIO, analiza el deterioro de la percepción del Gobierno español dentro de Israel, el auge del antisemitismo en Europa, la penetración ideológica del islamismo político y el papel que juega Irán como sostén estratégico de organizaciones terrorisras como Hamás y Hezbolá. Antes de su conferencia en el Centro de la Comunidad Judía de Madrid, invitado por la European Israel Press Association (EIPA), el ex oficial de inteligencia israelí ha destacado en una entrevista concedida a OKDIARIO: «El reconocimiento del Estado palestino por Sánchez fortaleció directamente a Hamás».

Grinberg sostiene que la posición exterior de Pedro Sánchez responde más a una construcción ideológica que a una estrategia geopolítica coherente, y alerta de las consecuencias que podría tener para España erosionar sus relaciones en materia de inteligencia y seguridad. También critica el posicionamiento de instituciones públicas españolas como RTVE y denuncia lo que considera un doble rasero europeo respecto a Israel.

A lo largo de la entrevista, el experto analiza además el debilitamiento militar iraní, la fragilidad estructural del régimen de Teherán y la posibilidad —aunque imprevisible— de un eventual cambio político interno. A su juicio, aunque existe cooperación táctica entre Irán, Rusia y China, no puede hablarse todavía de un bloque homogéneo ni de una alianza estratégica comparable a la lógica clásica de bloques de la Guerra Fría.

PREGUNTA. – ¿Cómo se percibe a España dentro de Israel? ¿Ha dejado de verse España como un socio fiable?

RESPUESTA. – En general, la cultura española se percibe o se acepta muy bien. Es también parte de nuestra cultura judía. No hay asociación entre la política y el pueblo.

«Sánchez no tiene influencia»

P. – ¿Cree que Pedro Sánchez está utilizando el conflicto de Gaza y la guerra contra Irán para posicionarse ideológicamente dentro de Europa?

R. – No creo que Pedro Sánchez tenga mucha influencia, pero que su posición ideológica no puede justificarla. Uno no se lo puede imaginar peor. Dime quiénes son tus amigos, y te diré quién eres.

P. – El gobierno de Sánchez reconoció el Estado palestino durante la guerra, ¿considera que fortaleció a Hamás política o simbólicamente?

R. – Sí, sí, directamente se reconoce a Hamás.

P. – ¿Qué consecuencias estratégicas podría tener para España deteriorar sus relaciones en materia de inteligencia, terrorismo, seguridad y energía?

R. – Creo que las implicaciones más graves serían en el dominio de inteligencia.

«Eurovisión basura política»

P. – La participación de Israel en Eurovisión ha generado protestas y campañas de boicot.

R. – No me sorprende porque hace mucho tiempo que Eurovisión se convirtió en basura [política], ¿no? Como en todos los casos, podemos ver una diferencia muy grande entre los espectadores y los juegos políticos. Los políticos van en la dirección siempre.

P. – ¿Por qué cree que muchos artistas, actores que en las ceremonias de premios de los Goya y los Óscar se manifiestan contra Israel?

R. – Son raíces antisemitas del marxismo. En cada período, los intelectuales que creen ser avanzados van con una causa.

P. – ¿Qué le parece que, antes de la emisión de Eurovisión este año, el presidente de Radio Televisión Española escribiera un mensaje a favor de Palestina?

R. – No se trata de amor por los palestinos, sino de odio contra Israel.

P. – ¿Cree que Europa tiene miedo de defender la forma pública a Israel?

R. – Depende de cada país específico, pero en general sí. Como de la solidaridad con la causa palestina.

P. – ¿Cree que Europa está subestimando la capacidad de penetración ideológica de los Hermanos Musulmanes y del islamismo?

R. – No quieren verlo. No diría que no se entiende, no se quiere entender. Por ejemplo, en Francia se trata del control gradual de los Hermanos Musulmanes sobre las infraestructuras civiles francesas. No se trata solamente de cadenas islámicas, sino que se trata de control, por ejemplo, control de los Hermanos Musulmanes sobre el servicio penitenciario de prisioneros franceses.

P. – ¿Existe riesgo de que aumente el antisemitismo en Europa?

R. – Todo lo que está pasando es testimonio de que algo no funciona bien en Europa.

P. – ¿Qué papel juega Irán detrás de Hamás y otros grupos terroristas como los Hezbolá o los de Irak o Siria?

R. – El fortalecimiento del apoyo iraní a Hamás ha debilitado a Hezbolá. Hamás era un cliente. No un proxy, un representante. Irán no puede lanzar amenazas sin estas fuerzas porque Irán se ha quedado como un país muy débil desde el punto de vista militar convencional. Por eso, han utilizado la fuerza asimétrica.

P. – ¿Ve posible un cambio de régimen en Irán a medio plazo?

Es posible, pero nadie puede preverlo. No existe una ley histórica que determine cuándo cae un régimen. Sí hay señales de desgaste interno.

P. ¿Estamos entrando en una fase de conflicto entre Occidente y un eje Irán-Rusia-China?

R. No exactamente. Hay cooperación puntual entre ellos, sí, pero no existe una alianza homogénea ni una coordinación estratégica total. Son actores muy distintos con intereses muchas veces contradictorios.