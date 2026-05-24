¿Cómo se escribe en español, ‘jienense’ o ‘jiennense’? La RAE despeja las dudas y no hay lugar al debate

El nombre de algunos países, como República Checa o Chequia, nos genera dudas en castellano, pero el aspecto más complicado son los gentilicios. Por ejemplo, ¿cuál es el correcto para los habitantes de Jaén? La Real Academia Española (RAE) nos ha sacado de dudas.

La RAE ha dejado claro que la forma mayoritaria en español es jienense, con una sola ene después de la e. Esta es la entrada principal en el Diccionario de la lengua española (DLE), pero no significa que sea la única alternativa.

Aunque no sea la grafía más recomendada, el Diccionario panhispánico de dudas (DPD) ha explicado que jiennense, con dos enes, es una opción válida, pero menos frecuente.

Por qué en español es válido escribir ‘jiennense y ‘jienense’, según la RAE

Si queremos elegir la forma preferible, lo mejor es escribir jienense. Es el gentilicio recomendado para referirse a lo perteneciente o relativo a Jaén, tanto a la ciudad como a la provincia.

El Diccionario panhispánico de dudas de la RAE explica que jienense es la grafía mayoritaria y preferible porque refleja mejor la pronunciación natural del gentilicio. Es decir, coincide mejor con la manera en la que normalmente se dice la palabra.

La forma jiennense, con doble ene, también existe y es válida. Por tanto estamos ante una falta de ortografía como tal, sino ante una variante menos recomendable frente a la forma mayoritaria.

Por eso, en un texto periodístico, académico, institucional o simplemente cuidado, la opción más segura es jienense. Es la que evita dudas y la que encaja mejor con el criterio de preferencia marcado por la Academia.

Otras formas que la RAE reconoce para escribir el gentilicio de Jaén

Una cosa curiosa es que Jaén tiene más gentilicios. Por ejemplo, la Fúndeu ha recordado que jaenés también es correcto en español, pero no es la grafía más común.

Además, en el Diccionario de la lengua española (DLE) también recogen la forma jaenero. Pero volviendo a jienense hay otras dos alternativas que han caído en desuso.

Aunque ya nadie utiliza estas grafías, siguen apareciendo en el DLE pero su uso está totalmente desaconsejado. Gienense y giennense. Es decir, cambiando la jota por una ge.

Otro gentilicio que nos genera dudas en español

El caso de Jaén no es único en nuestro idioma y hay otros gentilicios que nos generan dudas. Por ejemplo, a nivel internacional nos equivocamos con el uso de sudamericano o suramericano.

Según ha explicado la RAE, ambas formas son válidas aunque realmente no significan exactamente lo mismo desde el punto de vista etimológico.

Sud no es ni un invento moderno ni una deformación de sur. Realmente es una variante histórica del nombre del punto cardinal desde época muy temprana en el español.

Hoy esa variante se ha conservado principalmente en forma de prefijo antes de vocal: sudoeste, sudeste, sudestada… Y también en topónimos tan extendidos como Sudamérica o Sudáfrica, así como en sus gentilicios: sudamericano, sudafricano.

Por tanto, lejos de ser un error, sud- forma parte legítima del sistema morfológico del español.

Pero la RAE también aclara que la forma suramericano es totalmente válida. En este caso, el prefijo sur- coincide con la denominación actual del punto cardinal.

De hecho, puede emplearse sin problemas en los mismos contextos que sud-. La diferencia es que sur- es más flexible. Por ejemplo, puede aparecer antes de vocal (como en suramericano o surafricano) y también antes de consonante (como en surcoreano o surbajacaliforniano), algo que sud- no permite.