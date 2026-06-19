Todavía es pronto para alarmarse pero pero la ciencia ha decubierto el verdadero culpable de la subida del nivel del mar y no es el que pensábamos

En los últimos 140 años, los satélites y los mareógrafos, juntos, muestran que el nivel del mar ha subido entre 21 y 24 centímetros, según la NASA. Ahora, gracias a una exhaustiva revisión de registros oceanográficos publicada en la revista Science Advances, los científicos han averiguado que la expansión térmica del agua es uno de los factores más determinantes del aumento del nivel del mar. Este proceso físico, consecuencia directa del calentamiento global, hace que el agua del océano aumente su volumen a medida que absorbe el exceso de calor de la atmósfera. Los resultados muestran que el calentamiento de la masa oceánica explica alrededor del 43% del aumento total registrado en las últimas décadas, superando a otros factores como el deshielo de glaciares de montaña (27%), Groenlandia (15%), la Antártida (12%) y el almacenamiento de agua en tierra (3%).

El análisis estadístico muestra que la velocidad de avance del nivel del mar ha aumentado de forma notable en las últimas décadas. En concreto, la media estimada entre 1960 y 2023 se sitúa en torno a 2,06 mm al año, mientras que el periodo más reciente, entre 2005 y 2023, refleja un ritmo mucho mayor, cercano a los 3,94 milímetros anuales. John Abraham, de la de la Universidad de St. Thomas, en Estados Unidos, subrayó la importancia de los avances tecnológicos en la calidad de los datos: «Durante años, ha existido una frustrante brecha entre cuánto se observaba que subían los océanos y cuánto podíamos explicar a partir de las causas individuales. Ahora, este trabajo demuestra que, con mejores instrumentos, procesos y análisis más inteligentes, esta brecha de conocimiento puede cerrarse. Ahora podemos explicar el aumento del nivel del mar con mayor confianza».

La verdadera razón del aumento del nivel del mar

Las proyecciones dibujan un escenario especialmente complejo, ya que el calentamiento y la expansión de los océanos asociadas a las inercias físicas del planeta se prolongarán durante al menos los próximos 50 años. Aun con la puesta en marcha inmediata de políticas para reducir emisiones de CO2, el fenómeno seguirá alterando los ecosistemas costeros y poniendo en riesgo a millones de personas. Este proceso, que los expertos describen como una «amenaza silenciosa», implica efectos estructurales que acabarán influyendo en la distribución de la población, las rutas del comercio marítimo y la seguridad alimentaria a escala global.

John Abraham sostiene que «mientras el calor de la Tierra siga aumentando, el contenido de calor de los océanos seguirá aumentando y los récords seguirán bajando». «La mayor incertidumbre climática reside en las decisiones de los seres humanos. Juntos podemos reducir las emisiones y ayudar a proteger un clima futuro donde los seres humanos puedan prosperar».

Un océano más caliente favorece el aumento de las precipitaciones a escala global y contribuye a la formación de tormentas tropicales más intensas. En 2025, el aumento de las temperaturas globales probablemente influyó en la magnitud de los daños provocados por el huracán Melissa en Jamaica y Cuba. Asimismo, las intensas lluvias monzónicas registradas en Pakistán y las inundaciones en el valle central del Misisipi, entre otros episodios recientes, se han visto agravadas por estas condiciones climáticas.

Océano Austral

Por otro lado, los investigadores han reconstruido cuatro décadas de variaciones en el océano y han confirmado por primera vez, a partir de observaciones directas, que el calentamiento global está modificando de forma preocupante las corrientes del Océano Austral, afectando además la capacidad del océano para absorber y distribuir carbono y calor. «Es preocupante, porque esta agua caliente puede filtrarse por debajo de las plataformas de hielo antárticas, derritiéndolas desde abajo y desestabilizándolas», señala Joshua Lanham, autor principal del estudio en Cambridge Earth Sciences.

Las plataformas de hielo cumplen un papel esencial al sostener los glaciares y las capas de hielo del interior de la Antártida, que en conjunto almacenan suficiente agua dulce como para elevar el nivel del mar en alrededor de 58 metros, según ha señalado la Universidad en el resumen del estudio.

Las observaciones anteriores del Océano Austral se basaban en mediciones realizadas por barcos aproximadamente una vez cada década. Estos datos, recopilados dentro de un programa internacional de larga duración, ofrecían información precisa sobre temperatura, salinidad y nutrientes en la columna de agua, pero la falta de registros continuos aumentaba la incertidumbre sobre los cambios a largo plazo en la distribución del calor.

En la actualidad, los científicos han complementado esas mediciones con datos de una red global de boyas autónomas que se desplazan por la superficie del océano. Estas boyas, conocidas como «Argo», proporcionan observaciones constantes del océano, aunque su serie temporal es más reciente que la de los muestreos hidrográficos tradicionales.

Mediante técnicas de aprendizaje automático, los investigadores combinaron los datos de Argo con patrones históricos extraídos de las campañas oceanográficas para generar un nuevo registro capaz de reconstruir con detalle mensual las últimas cuatro décadas, lo que ha permitido identificar la evolución del calentamiento en las aguas profundas.