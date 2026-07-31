En los años 50, un ingeniero soviético propuso retener agua en el estrecho de Bering para derretir el Ártico y así descongelar el norte de la Tierra

Después de la Segunda Guerra Mundial se extendió la idea de que la tecnología podía con todo. Era una época de grandes proyectos, de obras enormes y de una confianza casi automática en que cualquier problema tenía solución si había medios suficientes. No se trataba sólo de construir más, sino de plantear cosas que hoy directamente no se contemplarían. Y en ese ambiente apareció la propuesta del ingeniero soviético Petr Mikhailovich Borisov, que a mediados de los años 50 planteó un plan que, incluso entonces, sonaba ambicioso.

Su idea era intervenir en el estrecho de Bering para modificar el comportamiento de las corrientes oceánicas y, a partir de ahí, influir en el clima. No tenía que ver con transporte ni con energía, al menos no de forma directa. El proyecto nunca pasó del papel, pero durante un tiempo tampoco fue algo marginal sino que se publicó, se comentó y generó cierto interés fuera de la Unión Soviética. Con el paso de los años ha quedado como una curiosidad de aquella época, aunque en realidad toca un tema que sigue presente: hasta dónde tiene sentido intentar cambiar el clima con ingeniería.

En los años 50, un ingeniero soviético propuso retener agua en el estrecho de Bering para derretir el Ártico

La idea partía de un punto muy concreto. El estrecho de Bering, que separa Rusia de Alaska, es relativamente estrecho si se compara con otros pasos marítimos importantes: unos 80 kilómetros en su parte más reducida. Para Borisov, ese lugar funcionaba casi como un punto clave que podía aprovecharse.

Su planteamiento era construir una gran presa a lo largo del estrecho y añadir sistemas de bombeo capaces de mover enormes cantidades de agua. El objetivo era desviar el agua fría del Ártico hacia el Pacífico. A partir de ahí, según sus cálculos, las corrientes más cálidas podrían avanzar hacia el norte con mayor facilidad. La idea, en teoría, llevaba a un deshielo progresivo del Ártico. Y con ese cambio vendrían otros: inviernos menos duros en Siberia, menos permafrost y más terreno aprovechable. Sobre el papel tenía cierta lógica, aunque hoy se ve que dejaba fuera muchas variables importantes.

Un sistema climático mucho más complejo de lo que parecía

El principal problema del proyecto es algo que ahora se entiende mejor que entonces y es que el Ártico no funciona de manera aislada. Forma parte de un sistema climático global en el que todo está conectado. Cambiar una pieza no implica solo un ajuste local, sino una reacción en cadena.

El estrecho de Bering, aunque no es especialmente ancho, tiene su importancia. A través de él fluye agua del Pacífico hacia el Ártico, transportando calor, salinidad y nutrientes. Ese intercambio influye en la formación del hielo marino y en el comportamiento de otras corrientes más amplias. Por eso, incluso en su momento, hubo científicos que advirtieron de que la propuesta era demasiado simplista. La circulación oceánica no es algo que pueda desviarse como si fuera un canal. Cambiar una corriente puede afectar a otras, alterar ecosistemas y provocar efectos a miles de kilómetros del punto inicial.

Cuando todo parecía posible

Para entender por qué una idea así pudo plantearse con cierta normalidad hay que mirar el contexto. Finales de los años 50, plena Guerra Fría, con una carrera tecnológica en marcha y una sensación bastante extendida de que el progreso no tenía techo. Era la época del Sputnik, de la energía nuclear y de los grandes proyectos de ingeniería.

En la Unión Soviética, además, existía una corriente muy clara que apostaba por transformar la naturaleza a gran escala. Desviar ríos, modificar suelos o ampliar zonas agrícolas no era algo excepcional, sino parte de una estrategia más amplia. Dentro de ese marco, intervenir en el estrecho de Bering encajaba bastante bien. También había un interés evidente detrás y es que si Siberia se volvía más cálida, se abrirían nuevas posibilidades económicas y territoriales. No era solo una cuestión científica, sino también estratégica en un momento de competencia global.

A pesar de todo, la idea no terminó de avanzar. Desde el principio surgieron dudas, tanto por la complejidad técnica como por el coste que implicaría una obra de ese tamaño. Además, las consecuencias eran difíciles de prever con precisión, algo que generaba bastante recelo.

Algunos expertos llegaron a advertir de que los efectos podrían ser incluso los contrarios a los que se buscaban, como un aumento del hielo en determinadas zonas o cambios en los ríos siberianos. El proyecto también se llegó a plantear como una posible colaboración entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero finalmente no prosperó. Con el paso del tiempo, la propuesta fue perdiendo relevancia y quedó como una idea más dentro de aquella época de grandes ambiciones tecnológicas.

Una idea del pasado que sigue resonando hoy

Lo interesante es que, décadas después, el planteamiento de Borisov no resulta del todo ajeno. La geoingeniería forma parte del debate actual, aunque con un enfoque mucho más prudente. Ya no se trata de transformar el planeta por ambición, sino de estudiar posibles herramientas frente al cambio climático. Eso sí, la diferencia es importante. Hoy existe una mayor conciencia de los riesgos. La mayoría de científicos coincide en que intervenir en sistemas tan complejos puede tener consecuencias difíciles de controlar. Por eso, muchas de estas ideas se analizan como escenarios teóricos más que como soluciones reales.