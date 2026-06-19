Colas kilométricas mañana en Lidl por la batidora de mano más potente y barata del mercado que domina hasta las masas más pesadas

Si eres aficionado a cocinar, y en especial te gusta elaborar masas para todo tipo de platos, y especialmente postres, debes saber que por menos de 25 euros, llega ahora a Lidl t una batidora de mano de Philips que va a llamar la atención de muchos, y provocará colas, porque cumple de sobra para el uso diario y no se queda corta cuando la mezcla se complica. Con 400 W de potencia, varias velocidades y función turbo, es uno de esos pequeños electrodomésticos que acaban entrando en casa sin hacer ruido.

La de Phillips no es una batidora pensada para un uso profesional, pero tampoco se queda en lo básico. Está preparada para trabajar masas más densas de lo habitual, algo que no todos los modelos de este precio pueden decir. Y ahí es donde empieza a destacar frente a otras opciones más simples. Además, viene con accesorios que amplían bastante su uso y facilitan el día a día, desde batir mezclas hasta amasar. Todo con un diseño sencillo y sin complicaciones, que al final es lo que muchos buscan cuando se trata de equipar la cocina sin gastar demasiado.

Cola kilométricas mañana en Lidl por la batidora de mano más potente

El modelo en cuestión es la Philips HR3739/00, una batidora de mano que funciona con un motor de 400 W. Puede parecer una cifra estándar, pero en la práctica es más que suficiente para la mayoría de preparaciones que solemos hacer en casa.

Desde mezclar ingredientes más ligeros hasta trabajar masas algo más densas, el aparato responde sin demasiados problemas, pero como cabría esperar no está pensada para un uso profesional, aunque sí para ese día a día en el que necesitas algo que funcione sin complicaciones. Además, incorpora cinco niveles de velocidad, lo que permite ajustar la potencia según lo que se esté preparando en cada momento.

Función turbo para cuando hace falta un extra

Uno de los puntos que más destacan de este modelo es la función turbo. Con solo activarla, la batidora alcanza su máxima velocidad, que llega hasta las 1.150 revoluciones por minuto. Esto se nota sobre todo cuando la mezcla se complica un poco más. Es ese momento en el que una batidora básica suele quedarse corta y hay que insistir más de la cuenta. Aquí, ese empujón extra ayuda a terminar antes. No es algo que se use constantemente, pero cuando hace falta, se agradece porque facilita mucho el trabajo y nos ahorra tiempo.

Mezcla más rápida gracias a los batidores

Otro detalle que marca la diferencia está en los propios accesorios. Los batidores tienen una forma cónica que, según el fabricante, permite trabajar hasta un 25% más rápido que los modelos tradicionales. En la práctica, esto se traduce en menos tiempo mezclando y una textura más uniforme, sobre todo en masas para bizcochos, muffins o recetas similares. Además, incluye también ganchos amasadores, lo que amplía bastante su uso. No se queda solo en montar claras o batir nata, sino que permite ir un paso más allá.

Pensada para el uso diario

Más allá de la potencia, hay otro punto que suele importar bastante y ese es la comodidad. En este caso, la batidora está diseñada para que los accesorios se puedan poner y quitar con un solo botón, algo que se agradece cuando se está cocinando y no se quiere perder tiempo.

A eso se suma que las piezas son aptas para lavavajillas, lo que facilita bastante la limpieza. Es uno de esos detalles pequeños que, al final, marcan la diferencia en el día a día. Con un peso de 1,14 kilos, tampoco resulta especialmente pesada, por lo que se puede manejar sin problema incluso durante varios minutos.

Precio ajustado para lo que ofrece

Uno de los motivos por los que este modelo está llamando la atención es su precio. Está disponible en el bazar online de Lidl por 24,99 euros, una cifra bastante competitiva teniendo en cuenta que se trata de una marca como Philips. No es una oferta puntual complicada de encontrar, sino un producto que se puede comprar directamente, lo que facilita bastante el acceso. Por ese precio, cuesta encontrar opciones que combinen potencia, accesorios y facilidad de uso de una forma tan equilibrada.

Una opción práctica para la cocina de casa

La de Phillips, no es una batidora profesional ni pretende serlo. Pero tampoco se queda corta para lo que la mayoría necesita en casa. Sirve para preparar masas, mezclar ingredientes o dar ese toque final a muchas recetas sin tener que recurrir a equipos más grandes o caros. Al final, ese es su punto fuerte y es que hace lo que tiene que hacer, sin complicaciones, y por un precio que encaja en casi cualquier presupuesto. Y por eso, sin grandes campañas ni titulares exagerados, se está convirtiendo en uno de esos productos que acaban funcionando bien por sí solos.